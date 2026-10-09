Криштиану Роналдунинг онаси ўғлининг Португалияда қадрланмаётганидан хафалигини очиқ айтди

·12·Дунё
Криштиану Роналдунинг онаси ўғлининг Португалияда қадрланмаётганидан хафалигини очиқ айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналдунинг онаси Долорес Авейру, ўғлининг Португалия футболи учун қилган катта хизматларига қарамай, мамлакатда муносиб эътироф этилмаётганидан норозилигини билдирди.
  • Унинг сўзларига кўра, Роналдунинг терма жамоани муддатидан олдин тарк этиши унинг учун шок бўлган ва бу ҳолатда у бироз йиғлаган.
  • Долорес Авейру, ўғли доимо мамлакат қаҳрамони бўлганини таъкидлаб, унинг Португалия терма жамоасини тарк этиш нияти йўқлигини қўшимча қилди.

Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналдунинг онаси Долорес Авейру ўғлига мамлакатда кўрсатилаётган муносабатдан норози эканини билдирди. Унинг фикрича, футболчи Португалия футболи учун катта хизматлар қилган бўлса-да, муносиб эътироф этилмаган. Бу ҳақда у “TV7 Dias” нашрига берган интервьюсида айтиб ўтди.

“Мен хафа бўлдим, бу табиий. Бу мен учун шок бўлди. Ўғлим терма жамоани олд эшикдан чиқиб тарк этиши мумкин эди, аммо у орқа эшикдан чиқиб кетди. Мен бироз йиғладим. У билан телефонда гаплашганимизда, унга тинчланишни айтдим. Лекин у ўз қарорини қабул қилди. Шундай бўлса-да, у Португалия учун жуда кўп иш қилди. У доимо мамлакат қаҳрамони бўлган, аммо муносиб даражада қадрланмади”, — деди Авейру.

Аввалроқ Роналду терма жамоа йиғинини муддатидан олдин тарк этгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Футболчининг айтишича, бунга бош мураббий Роберто Мартинес унга берган ваъдасини икки марта бажармагани сабаб бўлган.Роналду Миллатлар лигаси доирасида Уэльсга қарши баҳсда майдонга тушиб, Португалиянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабасига гувоҳ бўлган. Бироқ Норвегияга қарши 2:1 ҳисобида якунланган учрашувда захирада қолган.

Футболчининг сўзларига кўра, дастлаб унинг Норвегияга қарши ўйинда қатнашиши режалаштирилмаган. Кейинчалик мураббий ундан учрашувнинг 30-дақиқасида майдонга тушишга тайёр туришни сўраб, исинишга юборган. Аммо Роналду ўйин давомида захирада қолган. Унинг фикрича, мураббий бу вазиятни учрашувдан кейинги матбуот анжуманида изоҳлаши керак эди, бироқ бундай қилмаган.

Шунга қарамай, Роналду Португалия терма жамоасини тарк этиш нияти йўқлигини билдирган. У ҳатто Португалия футбол федерацияси интизомий чора қўллаган тақдирда ҳам терма жамоага чақирилиши мумкинлигини айтган.

Криштиану РоналдуДолорес АвейруПортугалия терма жамоасиРоберто Мартинес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирдиРоналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирдиКеча 23:41Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтди7 октябр 07:15Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37Пирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атадиПирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атади5 октябр 19:55Роналдунинг 7 рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда (видео)Роналдунинг 7 рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда (видео)3 октябр 16:08Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиРио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди2 октябр 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?