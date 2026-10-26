Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида бўлиб ўтадиган 425 минг доллар соврин жамғармасига эга «Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн» турнирида иштирок этади.
- 27–29 октябр кунлари ўтказиладиган мазкур мусобақада Синдоров Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ва Прагнанандха Ramешбабу каби дунёнинг энг кучли шахматчиларига қарши 18 та тезкор партияда дона суради.
Ўзбекистонлик ёш гроссмейстер, жаҳон шахмат тожи даъвогари Жавоҳир Синдоров ноябрь ойида амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу билан бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи учрашув олдидан АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида старт оладиган нуфузли «Clutch Chess: Champions Showdown» турнирида қатнашади. Бу ҳақда шахмат оламининг энг ишончли платформаларидан бири ҳисобланган ChessBase хабар тарқатди.
27–29 октябрь кунлари бўлиб ўтадиган мазкур мусобақа сайёрамизнинг энг кучли тўрт нафар элита гроссмейстерини бир даврага жамлайди ва умумий соврин жамғармаси 425 минг долларни ташкил этади.
Элита рақиблар ва Гукеш билан жанг олдидан сўнгги репетиция
Сент-Луисдаги ушбу турнир Синдоров учун ноябрь ойидаги тарихий жаҳон чемпионлиги баҳси олдидан ўзига хос бош синов вазифасини ўтайди:
Рақиблар — дунёнинг энг сара юлдузлари: Мусобақада ўзбекистонлик шахматчига қарши АҚШнинг энг кучли гроссмейстерлари Ҳикару Накамура ва Фабиано Каруана, шунингдек, Ҳиндистоннинг порлоқ юлдузи Прагнанандха Рамешбабу дона суради;
18 та шиддатли партия: Ҳар бир гроссмейстер тезкор (rapid) шахмат йўналиши бўйича жами 18 тадан муросасиз учрашув ўтказади;
Жаҳон тожига йўл: Маълумки, ноябрь ойида Жавоҳир Синдоров ҳиндистонлик амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуга қарши классик ва тезкор йўналишларда шахмат тожи учун доска қаршисига ўтиради. Сент-Луис баҳслари унинг руҳий ва тактик тайёргарлигини кўрсатиб беради.
«Clutch» тизимининг сири: Сўнгги сониягача интрига сақланади
Турнирнинг ўзига хос жиҳати унинг махсус очко ҳисоблаш тартибидадир:
Ортиб борувчи очколар: Ҳар бир навбатдаги ўйин кунида ғалаба учун бериладиган очколарнинг қиймати мунтазам равишда ошиб боради;
Камбэк учун имконият: Бундай ноодатий регламент мусобақанинг ҳатто охирги кунида ҳам ортда қолаётган шахматчиларга ҳал қилувчи зарбалар эвазига пешқадамликни тортиб олиш ва турнир жадвалини кескин ўзгартириш имконини беради;
Максимал томошабоплик: «Clutch» формати гроссмейстерларни сўнгги сониягача таваккал қилишга ва фақат ғалаба учун ҳужумкор ўйнашга мажбур қилади.
Турнир визиткаси: «Clutch Chess: Champions Showdown»
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мусобақа номи
Clutch Chess: Champions Showdown
Саналар
2026 йил 27–29 октябрь
Ўтказилиш жойи
Сент-Луис, АҚШ
Соврин жамғармаси
425 000 АҚШ доллари
Иштирокчилар
Жавоҳир Синдоров (Ўзбекистон), Ҳикару Накамура (АҚШ), Фабиано Каруана (АҚШ), Прагнанандха Рамешбабу (Ҳиндистон)
Ўйинлар формати
Тезкор шахмат (Rapid), жами 18 та партия
Ушбу нуфузли мусобақа Синдоров учун нафақат йирик соврин жамғармаси учун кураш, балки ноябрь ойидаги энг муҳим тарихий тўқнашувга мукаммал спорт формасида етиб бориш учун ажойиб имконият бўлади.
Изоҳлар 0
…