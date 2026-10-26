Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашади

·43·Спорт
Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида бўлиб ўтадиган 425 минг доллар соврин жамғармасига эга «Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн» турнирида иштирок этади.
  • 27–29 октябр кунлари ўтказиладиган мазкур мусобақада Синдоров Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ва Прагнанандха Ramешбабу каби дунёнинг энг кучли шахматчиларига қарши 18 та тезкор партияда дона суради.

Ўзбекистонлик ёш гроссмейстер, жаҳон шахмат тожи даъвогари Жавоҳир Синдоров ноябрь ойида амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу билан бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи учрашув олдидан АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида старт оладиган нуфузли «Clutch Chess: Champions Showdown» турнирида қатнашади. Бу ҳақда шахмат оламининг энг ишончли платформаларидан бири ҳисобланган ChessBase хабар тарқатди.

27–29 октябрь кунлари бўлиб ўтадиган мазкур мусобақа сайёрамизнинг энг кучли тўрт нафар элита гроссмейстерини бир даврага жамлайди ва умумий соврин жамғармаси 425 минг долларни ташкил этади.

Элита рақиблар ва Гукеш билан жанг олдидан сўнгги репетиция

Сент-Луисдаги ушбу турнир Синдоров учун ноябрь ойидаги тарихий жаҳон чемпионлиги баҳси олдидан ўзига хос бош синов вазифасини ўтайди:

  • Рақиблар — дунёнинг энг сара юлдузлари: Мусобақада ўзбекистонлик шахматчига қарши АҚШнинг энг кучли гроссмейстерлари Ҳикару Накамура ва Фабиано Каруана, шунингдек, Ҳиндистоннинг порлоқ юлдузи Прагнанандха Рамешбабу дона суради;

  • 18 та шиддатли партия: Ҳар бир гроссмейстер тезкор (rapid) шахмат йўналиши бўйича жами 18 тадан муросасиз учрашув ўтказади;

  • Жаҳон тожига йўл: Маълумки, ноябрь ойида Жавоҳир Синдоров ҳиндистонлик амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуга қарши классик ва тезкор йўналишларда шахмат тожи учун доска қаршисига ўтиради. Сент-Луис баҳслари унинг руҳий ва тактик тайёргарлигини кўрсатиб беради.

«Clutch» тизимининг сири: Сўнгги сониягача интрига сақланади

Турнирнинг ўзига хос жиҳати унинг махсус очко ҳисоблаш тартибидадир:

  • Ортиб борувчи очколар: Ҳар бир навбатдаги ўйин кунида ғалаба учун бериладиган очколарнинг қиймати мунтазам равишда ошиб боради;

  • Камбэк учун имконият: Бундай ноодатий регламент мусобақанинг ҳатто охирги кунида ҳам ортда қолаётган шахматчиларга ҳал қилувчи зарбалар эвазига пешқадамликни тортиб олиш ва турнир жадвалини кескин ўзгартириш имконини беради;

  • Максимал томошабоплик: «Clutch» формати гроссмейстерларни сўнгги сониягача таваккал қилишга ва фақат ғалаба учун ҳужумкор ўйнашга мажбур қилади.

Турнир визиткаси: «Clutch Chess: Champions Showdown»

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Мусобақа номи

Clutch Chess: Champions Showdown

Саналар

2026 йил 27–29 октябрь

Ўтказилиш жойи

Сент-Луис, АҚШ

Соврин жамғармаси

425 000 АҚШ доллари

Иштирокчилар

Жавоҳир Синдоров (Ўзбекистон), Ҳикару Накамура (АҚШ), Фабиано Каруана (АҚШ), Прагнанандха Рамешбабу (Ҳиндистон)

Ўйинлар формати

Тезкор шахмат (Rapid), жами 18 та партия

Ушбу нуфузли мусобақа Синдоров учун нафақат йирик соврин жамғармаси учун кураш, балки ноябрь ойидаги энг муҳим тарихий тўқнашувга мукаммал спорт формасида етиб бориш учун ажойиб имконият бўлади.

Жавоҳир СиндоровClutch Chess: Champions ShowdownГукеш Доммаражушахмат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашадиЖавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашадиБугун 16:26“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп...” — Жавоҳир Синдоровнинг бобосидан сирли ишора( видео)“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп...” — Жавоҳир Синдоровнинг бобосидан сирли ишора( видео)17 октябр 20:25Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?1 октябр 10:29Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди17 октябр 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди