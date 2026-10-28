Жаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошлади
АҚШнинг шахмат пойтахти саналмиш Сент-Луис шаҳрида старт олган нуфузли Clutch Chess: Champions Showdown 2026 турнирида ўзбекистонлик ёш гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ўз юришини муваффақиятли бошлади.
Мазкур мусобақа ҳамюртимиз учун ҳиндистонлик амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджуга қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон тожи учун тарихий баҳс олдидан сўнгги ва энг жиддий тайёргарлик босқичи ҳисобланади. Мукофот жамғармаси нақ 425 000 АҚШ долларини ташкил этувчи ушбу турнирда сайёрамизнинг энг кучли тўрт нафар элита гроссмейстери бош соврин учун доска атрофида жам бўлди.
Илк кун натижалари: Мағлубиятсиз серия ва 2-ўрин
Жавоҳир Синдаров мусобақанинг биринчи кунида жами 6 та партия ўтказиб, бирортасида ҳам имкониятни бой бермади:
Прагнанандҳа устидан ғалаба: 1-турда ҳиндистонлик машҳур гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандҳага қарши илк ўйинда ғалаба қозониб, иккинчисида дуранг қайд этди (1,5:0,5);
Фабиано Каруана билан муроса: 2-тур баҳсида турнир мезбони, АҚШнинг 1-рақамли шахматчиси Фабиано Каруанага қарши ҳар икки партияда дуранг қайд этилди (1:1);
Ҳикару Накамура билан тўқнашув: Куннинг сўнгги 3-турида рапид ва блиц бўйича дунёнинг энг кучли усталаридан бири Ҳикару Накамура билан ҳам иккала баҳсда муроса йўли танланди (1:1);
Жадвалдаги ҳолат: Илк кун якунларига кўра Синдаров 3,5 очко жамғариб, 1 000 долларлик илк бонус билан мусобақа жадвалида якка ҳолда 2-ўринни эгаллаб турибди. Пешқадамликни 4 очко тўплаган Ҳикару Накамура қўлга киритди.
Мусобақа жадвали ва очколар тақсимоти (1-кундан сўнг)
Ўрин
Гроссмейстер
1-тур
2-тур
3-тур
Жами очко
Бонус мукофот
1
Ҳикару Накамура (АҚШ)
1.5
1.5
1.0
4.0
$2,000
2
Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)
1.5
1.0
1.0
3.5
$1,000
3
Фабиано Каруана (АҚШ)
0.5
1.0
1.0
2.5
$1,000
4
Рамешбабу Прагнанандҳа (Ҳиндистон)
0.5
0.5
1.0
2.0
$1,000
Турнир қоидаларидаги асосий интрига: Очколар қиймати кундан-кунга ошади
Clutch Chess формати ўзининг муросасиз ва кутилмаган регламенти билан ажралиб туради:
Регламент ва вақт назорати: Ҳар бир иштирокчи турнир давомида жами 18 та рапид партиясида куч синашади. Вақт меъёри — ҳар бир ўйинчига 10 дақиқа ва ҳар бир юриш учун 5 сония қўшимча вақт берилади;
Ғалаба баҳосининг ортиб бориши: Мусобақанинг энг муҳим жиҳати шундаки, 1-кунги ғалаба учун 1 очко берилган бўлса, 2-кунда 2 очко, ҳал қилувчи 3-кунда эса ғалаба нақ 3 очко келтиради;
Кураш ҳали олдинда: Бу тизим сўнгги кундаги биттагина ғалаба дастлабки кундаги учта ғалаба баҳосига тенг эканини англатади ва асосий чемпионлик кураши ҳали олдинда эканини кафолатлайди.
Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон шахмат юлдузларига қарши кўрсатаётган ишончли ва хотиржам ўйини унинг бўлажак Жаҳон тожи учун баҳсга юқори спорт формасида етиб келганини намойиш этмоқда.
Изоҳлар 0
…