Жаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошлади

·3·Спорт
Жаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошлади

АҚШнинг шахмат пойтахти саналмиш Сент-Луис шаҳрида старт олган нуфузли Clutch Chess: Champions Showdown 2026 турнирида ўзбекистонлик ёш гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ўз юришини муваффақиятли бошлади.

Мазкур мусобақа ҳамюртимиз учун ҳиндистонлик амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджуга қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон тожи учун тарихий баҳс олдидан сўнгги ва энг жиддий тайёргарлик босқичи ҳисобланади. Мукофот жамғармаси нақ 425 000 АҚШ долларини ташкил этувчи ушбу турнирда сайёрамизнинг энг кучли тўрт нафар элита гроссмейстери бош соврин учун доска атрофида жам бўлди.

Илк кун натижалари: Мағлубиятсиз серия ва 2-ўрин

Жавоҳир Синдаров мусобақанинг биринчи кунида жами 6 та партия ўтказиб, бирортасида ҳам имкониятни бой бермади:

  • Прагнанандҳа устидан ғалаба: 1-турда ҳиндистонлик машҳур гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандҳага қарши илк ўйинда ғалаба қозониб, иккинчисида дуранг қайд этди (1,5:0,5);

  • Фабиано Каруана билан муроса: 2-тур баҳсида турнир мезбони, АҚШнинг 1-рақамли шахматчиси Фабиано Каруанага қарши ҳар икки партияда дуранг қайд этилди (1:1);

  • Ҳикару Накамура билан тўқнашув: Куннинг сўнгги 3-турида рапид ва блиц бўйича дунёнинг энг кучли усталаридан бири Ҳикару Накамура билан ҳам иккала баҳсда муроса йўли танланди (1:1);

  • Жадвалдаги ҳолат: Илк кун якунларига кўра Синдаров 3,5 очко жамғариб, 1 000 долларлик илк бонус билан мусобақа жадвалида якка ҳолда 2-ўринни эгаллаб турибди. Пешқадамликни 4 очко тўплаган Ҳикару Накамура қўлга киритди.

Мусобақа жадвали ва очколар тақсимоти (1-кундан сўнг)

Ўрин

Гроссмейстер

1-тур

2-тур

3-тур

Жами очко

Бонус мукофот

1

Ҳикару Накамура (АҚШ)

1.5

1.5

1.0

4.0

$2,000

2

Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон)

1.5

1.0

1.0

3.5

$1,000

3

Фабиано Каруана (АҚШ)

0.5

1.0

1.0

2.5

$1,000

4

Рамешбабу Прагнанандҳа (Ҳиндистон)

0.5

0.5

1.0

2.0

$1,000

Турнир қоидаларидаги асосий интрига: Очколар қиймати кундан-кунга ошади

Clutch Chess формати ўзининг муросасиз ва кутилмаган регламенти билан ажралиб туради:

  • Регламент ва вақт назорати: Ҳар бир иштирокчи турнир давомида жами 18 та рапид партиясида куч синашади. Вақт меъёри — ҳар бир ўйинчига 10 дақиқа ва ҳар бир юриш учун 5 сония қўшимча вақт берилади;

  • Ғалаба баҳосининг ортиб бориши: Мусобақанинг энг муҳим жиҳати шундаки, 1-кунги ғалаба учун 1 очко берилган бўлса, 2-кунда 2 очко, ҳал қилувчи 3-кунда эса ғалаба нақ 3 очко келтиради;

  • Кураш ҳали олдинда: Бу тизим сўнгги кундаги биттагина ғалаба дастлабки кундаги учта ғалаба баҳосига тенг эканини англатади ва асосий чемпионлик кураши ҳали олдинда эканини кафолатлайди.

Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон шахмат юлдузларига қарши кўрсатаётган ишончли ва хотиржам ўйини унинг бўлажак Жаҳон тожи учун баҳсга юқори спорт формасида етиб келганини намойиш этмоқда.

Жавоҳир СиндаровClutch Chess: Champions ShowdownШахматГукеш Доммараджу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашадиЖавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашади26 октябр 16:26Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашадиЖавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашади26 октябр 18:36ФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилдиФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилди3 октябр 07:22Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)Бугун 16:18Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгиладиБодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгилади25 октябр 14:19Жаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингдаЖаҳон шахматида мўъжиза: Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторов тарихий рейтингда23 октябр 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди