SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлди
SpaceX компанияси очиқ акциядорлик жамияти сифатида ўзининг дебют кунини муваффақиятли бошлади. Nasdaq биржасида савдолар бошланиши билан акциялар нархи 150 долларга кўтарилди, бу пайшанба кунги IPO нархидан (135 доллар) қарийб 11 фоизга юқоридир. Кун давомида акциялар нархи 176 долларгача етиб, компаниянинг бозор капиталлашувини деярли 2,3 триллион долларга олиб чиқди ва якунда 159,75 доллар даражасида барқарорлашди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg маълумотларига кўра, SpaceX акцияларига бўлган талаб таклифдан 4 баравар ошиб кетган. Бу кўплаб институционал инвесторлар акцияларни бевосита IPO жараёнида ололмагани ва энди уларни очиқ бозорда сотиб олаётганини англатади. Шунингдек, акцияларнинг атиги 4 фоизи эркин муомалада экани ва қолган қисми илк инвесторлар ҳамда ходимлар қўлида экани ҳам нархнинг ўсишига сабаб бўлмоқда.
Компания Nasdaq 100 каби индексларга кириш қоидаларини ўзгартиришга муваффақ бўлди. Эндиликда SpaceX ушбу индексларга бир неча ой эмас, балки саноқли кунлар ичида қўшилади. Бу эса йирик фондлар томонидан акцияларни автоматик сотиб олиш жараёнини тезлаштиради. Robinhood платформаси SpaceX дебютидан сўнг ўз тизимида рекорд даражадаги трафик кузатилганини маълум қилди.
Ушбу дебют венчур капитали тарихидаги энг йирик даромадлардан бирига айланди. Масалан, Фоундерс Фунд жамғармасининг 600 миллион долларлик инвестицияси 50 миллиард доллардан ошди. Andreessen Horowitz улуши 10 миллиард, Сеқуоиа капитали эса 20 миллиард доллардан кўпроққа баҳоланмоқда. Энг асосийси, акциялар нархининг 150 долларга етиши асосчи Elon Muskни дунёдаги биринчи триллионерга айлантирди.
Те Нев Ёрк Times хабарига кўра, SpaceX компаниясининг 4400 нафарга яқин амалдаги ва собиқ ходимлари акциялар ортидан миллионерга, 400 нафари эса сентимиллионерга (100 миллион доллардан ортиқ маблағ эгаси) айланиши кутилмоқда. Бу технология олами учун тарихий воқеа сифатида қайд этилди.
…