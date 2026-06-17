Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқланди
Россия Fedерацияси Fedерация Кенгаши киберфирибгарликка қарши курашишга қаратилган янги қонун лойиҳасини маъқуллади. Мазкур ҳужжат билан алоқа соҳасига “болалар” СИМ-картаси тушунчаси киритилмоқда ва уларни расмийлаштиришнинг алоҳида тартиби белгиланмоқда. Бу чора ёш авлодни интернетдаги хавфли контентлардан ва молиявий фирибгарликлардан ҳимоя қилиш мақсадида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қонунга кўра, СИМ-карта расмийлаштирилган ота-оналар ёки васийлар алоқа операторини ушбу рақамдан бола фойдаланаётгани ҳақида хабардор қилишлари мумкин. Бундай билдиришномадан сўнг, телефон рақами расман “болалар” тоифасига ўтказилади. Бу эса операторларга ушбу абонент учун махсус хавфсизлик фильтрларини қўллаш имконини беради.
Хавфсизлик чоралари ва чекловларҲужжатда келтирилишича, “болалар” СИМ-карталари бўйича хизмат кўрсатишнинг аниқ қоидаларини Россия ҳукумати белгилайди. Кутилаётган ўзгаришлар қаторида болалар учун зарарли деб топилган веб-сайтларга киришни чеклаш, пуллик обуналарни автоматик равишда тақиқлаш ҳамда қўнғироқлар ва СМС-хабарлар учун маълум лимитлар ўрнатиш кўзда тутилган.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай тизимнинг жорий этилиши ота-оналарга фарзандларининг рақамли дунёдаги фаолиятини масофадан назорат қилиш ва кутилмаган харажатларнинг олдини олишга ёрдам беради. Айниқса, сўнгги пайтларда вояга етмаганларни турли ўйинлар ёки ижтимоий тармоқлар орқали пуллик хизматларга жалб қилиш ҳолатлари кўпайгани ушбу қонуннинг долзарблигини оширмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус нафақат техник чекловларни, балки болаларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишни ҳам назарда тутади. Болалар рақами сифатида рўйхатга олинган СИМ-карталарга реклама характеридаги спам-қўнғироқлар ва шубҳали ҳаволалар келиши ҳам қатъий назорат қилиниши кутилмоқда.
Ўзбекистонда ҳам рақамли хавфсизлик масаласи кун тартибида турган бир пайтда, қўшни давлатлардаги бундай тажрибалар маҳаллий мутахассислар ва қонун ижодкорлари учун қизиқарли намуна бўлиши мумкин. Ҳозирча мамлакатимиз алоқа операторлари ота-она назорати учун турли иловаларни таклиф этишмоқда, бироқ қонунчилик даражасидаги махсус СИМ-карта мақоми ҳали жорий этилмаган.
Янги тартиб кучга киргач, Россия алоқа операторлари ўз тариф режаларини қайта кўриб чиқишлари ва болалар учун мўлжалланган махсус техник ечимларни интеграция қилишлари лозим бўлади. Бу эса телекоммуникация бозорида янги бир сегментнинг шаклланишига олиб келади.
…