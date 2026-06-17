Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқланди

·0·Техно
Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқланди

Россия Fedерацияси Fedерация Кенгаши киберфирибгарликка қарши курашишга қаратилган янги қонун лойиҳасини маъқуллади. Мазкур ҳужжат билан алоқа соҳасига “болалар” СИМ-картаси тушунчаси киритилмоқда ва уларни расмийлаштиришнинг алоҳида тартиби белгиланмоқда. Бу чора ёш авлодни интернетдаги хавфли контентлардан ва молиявий фирибгарликлардан ҳимоя қилиш мақсадида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қонунга кўра, СИМ-карта расмийлаштирилган ота-оналар ёки васийлар алоқа операторини ушбу рақамдан бола фойдаланаётгани ҳақида хабардор қилишлари мумкин. Бундай билдиришномадан сўнг, телефон рақами расман “болалар” тоифасига ўтказилади. Бу эса операторларга ушбу абонент учун махсус хавфсизлик фильтрларини қўллаш имконини беради.

Хавфсизлик чоралари ва чекловлар

Ҳужжатда келтирилишича, “болалар” СИМ-карталари бўйича хизмат кўрсатишнинг аниқ қоидаларини Россия ҳукумати белгилайди. Кутилаётган ўзгаришлар қаторида болалар учун зарарли деб топилган веб-сайтларга киришни чеклаш, пуллик обуналарни автоматик равишда тақиқлаш ҳамда қўнғироқлар ва СМС-хабарлар учун маълум лимитлар ўрнатиш кўзда тутилган.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай тизимнинг жорий этилиши ота-оналарга фарзандларининг рақамли дунёдаги фаолиятини масофадан назорат қилиш ва кутилмаган харажатларнинг олдини олишга ёрдам беради. Айниқса, сўнгги пайтларда вояга етмаганларни турли ўйинлар ёки ижтимоий тармоқлар орқали пуллик хизматларга жалб қилиш ҳолатлари кўпайгани ушбу қонуннинг долзарблигини оширмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус нафақат техник чекловларни, балки болаларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишни ҳам назарда тутади. Болалар рақами сифатида рўйхатга олинган СИМ-карталарга реклама характеридаги спам-қўнғироқлар ва шубҳали ҳаволалар келиши ҳам қатъий назорат қилиниши кутилмоқда.

Ўзбекистонда ҳам рақамли хавфсизлик масаласи кун тартибида турган бир пайтда, қўшни давлатлардаги бундай тажрибалар маҳаллий мутахассислар ва қонун ижодкорлари учун қизиқарли намуна бўлиши мумкин. Ҳозирча мамлакатимиз алоқа операторлари ота-она назорати учун турли иловаларни таклиф этишмоқда, бироқ қонунчилик даражасидаги махсус СИМ-карта мақоми ҳали жорий этилмаган.

Янги тартиб кучга киргач, Россия алоқа операторлари ўз тариф режаларини қайта кўриб чиқишлари ва болалар учун мўлжалланган махсус техник ечимларни интеграция қилишлари лозим бўлади. Бу эса телекоммуникация бозорида янги бир сегментнинг шаклланишига олиб келади.

ТехнологияСИМ-картаХавфсизликИнтернетРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23Россия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилдиРоссия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилдиБугун, 15:59Pinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиPinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиБугун, 15:52Uber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиUber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиБугун, 15:52АҚШ ҳукумати ва Anthropic келиша олмади: Claude Fable 5 модели чеклов остида қолдиАҚШ ҳукумати ва Anthropic келиша олмади: Claude Fable 5 модели чеклов остида қолдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди