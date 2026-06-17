Россия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилди
Россия Миллий тўлов карталари тизими (NSPK) мамлакат банклари томонидан чиқарилган Visa ва Mastercard халқаро тўлов тизимлари карталаридан босқичма-босқич воз кечиш стратегиясини ишлаб чиқди. Ушбу режа маъмурий тақиқларга эмас, балки иқтисодий рағбатлантириш чораларига асосланган бўлиб, бозордаги халқаро карталар улушини нолга туширишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги стратегияга кўра, NSPK ушбу карталар бўйича банклараро комиссия (интерчейнж) ставкаларини кескин пасайтиришни таклиф қилмоқда. Бу чора Visa ва Mastercard карталарига хизмат кўрсатишни эмитент банклар учун иқтисодий жиҳатдан фойдасиз қилиб қўяди. Натижада банклар ўз мижозларини миллий тўлов тизимларига ўтказишга кўпроқ қизиқиш билдириши кутилмоқда.
Иқтисодий босим ва технологик харажатларixbt.com маълумотига кўра, халқаро тўлов тизимлари Россия бозорини тарк этганидан сўнг, ушбу карталарнинг мамлакат ичидаги фаолиятини техник жиҳатдан қўллаб-қувватлаш NSPK зиммасига тушган. Бу жараён катта молиявий харажатларни талаб қилади, бироқ мазкур карталар эгалари халқаро даражадаги имтиёзлар ва содиқлик дастурларидан маҳрум бўлган.
NSPK бош директори Дмитрий Дубининнинг тушунтиришича, банклараро комиссиянинг босқичма-босқич пасайтирилиши банкларга халқаро карталарни муомаладан оғриқсиз чиқариш имконини беради. Бу жараён фуқаролар учун нақд пулсиз тўловлар қулайлигини сақлаб қолган ҳолда, максимал даражада комфортли ўтишни таъминлаши лозим.
Бозордаги жорий ҳолат ва ўзгаришларҲозирги вақтда Россия молия бозорида қуйидаги кўрсаткичлар кузатилмоқда:
- Миллий "Мир" тўлов тизимининг умумий операциялардаги улуши 75 фоиздан ошган;
- Россия Марказий банки ҳисоб-китобларига кўра, муомаладаги Visa ва Mastercard карталари улуши тахминан 17 фоизни ташкил этади;
- Янги халқаро карталарни чиқариш имконияти мавжуд эмас, амалдагилари эса фақат амал қилиш муддати тугагунча ишлайди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу жараёнлар бевосита таъсир кўрсатмайди, бироқ Россиядаги ҳамюртларимиз ва у ерда фаолият юритувчи тадбиркорлар учун тўлов тизимларининг тўлиқ миллийлашуви ҳисоб-китоблар механизмини янада аниқроқ тушунишга ёрдам беради. Келажакда Россия банклари чиқарган Visa ва Mastercard карталари фақат ички фойдаланиш учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотиб боради.
…