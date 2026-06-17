Россия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилди

·16·Техно
Россия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилди

Россия Миллий тўлов карталари тизими (NSPK) мамлакат банклари томонидан чиқарилган Visa ва Mastercard халқаро тўлов тизимлари карталаридан босқичма-босқич воз кечиш стратегиясини ишлаб чиқди. Ушбу режа маъмурий тақиқларга эмас, балки иқтисодий рағбатлантириш чораларига асосланган бўлиб, бозордаги халқаро карталар улушини нолга туширишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги стратегияга кўра, NSPK ушбу карталар бўйича банклараро комиссия (интерчейнж) ставкаларини кескин пасайтиришни таклиф қилмоқда. Бу чора Visa ва Mastercard карталарига хизмат кўрсатишни эмитент банклар учун иқтисодий жиҳатдан фойдасиз қилиб қўяди. Натижада банклар ўз мижозларини миллий тўлов тизимларига ўтказишга кўпроқ қизиқиш билдириши кутилмоқда.

Иқтисодий босим ва технологик харажатлар

ixbt.com маълумотига кўра, халқаро тўлов тизимлари Россия бозорини тарк этганидан сўнг, ушбу карталарнинг мамлакат ичидаги фаолиятини техник жиҳатдан қўллаб-қувватлаш NSPK зиммасига тушган. Бу жараён катта молиявий харажатларни талаб қилади, бироқ мазкур карталар эгалари халқаро даражадаги имтиёзлар ва содиқлик дастурларидан маҳрум бўлган.

NSPK бош директори Дмитрий Дубининнинг тушунтиришича, банклараро комиссиянинг босқичма-босқич пасайтирилиши банкларга халқаро карталарни муомаладан оғриқсиз чиқариш имконини беради. Бу жараён фуқаролар учун нақд пулсиз тўловлар қулайлигини сақлаб қолган ҳолда, максимал даражада комфортли ўтишни таъминлаши лозим.

Бозордаги жорий ҳолат ва ўзгаришлар

Ҳозирги вақтда Россия молия бозорида қуйидаги кўрсаткичлар кузатилмоқда:

  • Миллий "Мир" тўлов тизимининг умумий операциялардаги улуши 75 фоиздан ошган;
  • Россия Марказий банки ҳисоб-китобларига кўра, муомаладаги Visa ва Mastercard карталари улуши тахминан 17 фоизни ташкил этади;
  • Янги халқаро карталарни чиқариш имконияти мавжуд эмас, амалдагилари эса фақат амал қилиш муддати тугагунча ишлайди.
Экспертларнинг фикрича, ушбу ташаббус Россия тўлов инфратузилмасининг ташқи омилларга боғлиқлигини тўлиқ бартараф этишга қаратилган. Россия банкларига ушбу таклиф бўйича ўз мулоҳазаларини билдириш учун бир ой муддат берилган. Шундан сўнг, ставкаларни пасайтиришнинг аниқ муддатлари белгиланиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу жараёнлар бевосита таъсир кўрсатмайди, бироқ Россиядаги ҳамюртларимиз ва у ерда фаолият юритувчи тадбиркорлар учун тўлов тизимларининг тўлиқ миллийлашуви ҳисоб-китоблар механизмини янада аниқроқ тушунишга ёрдам беради. Келажакда Россия банклари чиқарган Visa ва Mastercard карталари фақат ички фойдаланиш учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотиб боради.

VisaMastercardРоссияТўлов ТизимиБанк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиРоссияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиБугун, 16:21Pinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиPinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиБугун, 15:52Uber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиUber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиБугун, 15:52АҚШ ҳукумати ва Anthropic келиша олмади: Claude Fable 5 модели чеклов остида қолдиАҚШ ҳукумати ва Anthropic келиша олмади: Claude Fable 5 модели чеклов остида қолдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди