Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқда

·0·Техно
Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқда

Москва метрополитени ўзининг бутун ахборот ва чипта инфратузилмасини Россияда ишлаб чиқилган Astra Линух операцион тизимига ўтказиш бўйича кенг кўламли лойиҳани бошлади. Ушбу стратегик қадам транспорт тизимининг хорижий технологияларга боғлиқлигини камайтириш ва киберхавфсизликни кучайтиришга қаратилган. КНевс нашри хабарига кўра, яқин уч йил ичида ўн минглаб қурилмалар янги платформада ишлай бошлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида йўловчилар ҳар куни фойдаланадиган касса аппаратлари, чипта сотиш автоматлари, маълумот терминаллари ва турникетлар тўлиқ янгиланади. Ягона дастурий платформа сифатида Astra Линух тизимининг Десктоп, Сервер ва Эмбеддед версиялари танлаб олинган. Бу эса метрополитеннинг ҳам ички серверларини, ҳам йўловчиларга хизмат кўрсатувчи кичик қурилмаларни бир хил экотизимга бирлаштириш имконини беради.

Технологик мустақиллик ва хавфсизлик масалалари

"Груп Astra" компанияси берган маълумотларга кўра, лойиҳанинг биринчи босқичи муваффақиятли якунланган. 2025-йилга келиб метрополитен турли таҳрирдаги операцион тизимлар учун лицензияларни қўлга киритди. Айниқса, ўрнатилган тизимлар ва ўз-ўзига хизмат кўрсатиш терминаллари учун мўлжалланган Эмбеддед версиясига алоҳида урғу берилмоқда. Келгусида 6000 дан ортиқ тўлов қурилмалари ва барча турникетлар ушбу тизимга ўтказилиши режалаштирилган.

Москва ҳукумати вакилларининг таъкидлашича, янги тизимга ўтиш нафақат сиёсий ёки иқтисодий, балки техник заруриятдир. Хорижий дастурий таъминот етказиб берувчиларининг бозорни тарк этиши фонида, транспорт каби муҳим инфратузилма объектларининг барқарор ишлашини таъминлаш устувор вазифага айланди. Янги ўрнатилаётган барча қурилмалар эндиликда стандарт равишда Astra Линух билан жиҳозланади.

Ўзбекистон шароитида ҳам транспорт тизимларини рақамлаштириш ва маҳаллий ечимлардан фойдаланиш масаласи долзарб ҳисобланади. Тошкент метрополитенида ҳам сўнгги йилларда тўлов тизимлари ва мониторинг жараёнлари босқичма-босқич модернизация қилинмоқда. Россия тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, йирик мегаполислар кутилмаган технологик узилишларнинг олдини олиш учун очиқ кодли ёки миллий операцион тизимларга таянишни афзал кўрмоқда.

Бошқа шаҳарлардаги ўзгаришлар

Москвадаги ушбу ўзгаришлар Россиянинг бошқа йирик шаҳарлари учун ҳам намуна бўлмоқда. Масалан, Санкт-Петербург метрополитени ҳам турникетларни маҳаллий дастурий таъминотга ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. У ерда ишлар 2027-йилнинг мартигача якунланиши кўзда тутилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай оммавий миграция Линух асосидаги тизимларнинг транспорт соҳасидаги позициясини янада мустаҳкамлайди.

Умуман олганда, ушбу лойиҳа қуйидаги мақсадларни кўзлайди:

  • Хорижий дастурий таъминот етказиб берувчиларига қарамликни тугатиш;
  • Критик инфратузилманинг киберҳужумларга чидамлилигини ошириш;
  • Дастурий таъминотни марказлашган ҳолда янгилаш ва бошқаришни соддалаштириш;
  • Ускуналарнинг ишлаш муддатини оптималлаштирилган ОТ ҳисобига узайтириш.
Лойиҳа якунига кўра, Москва метроси дунёдаги энг йирик Линух тизимида ишловчи транспорт тармоқларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу эса келажакда интеллектуал транспорт тизимларини янада кенгроқ жорий этиш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

ТехнологияЛинухМетрополитенДастурий ТаъминотAstra Линух
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиРоссияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиБугун, 16:21Россия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилдиРоссия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилдиБугун, 15:59Pinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиPinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиБугун, 15:52Uber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиUber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиБугун, 15:52АҚШ ҳукумати ва Anthropic келиша олмади: Claude Fable 5 модели чеклов остида қолдиАҚШ ҳукумати ва Anthropic келиша олмади: Claude Fable 5 модели чеклов остида қолдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди