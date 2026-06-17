Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонди
Футбол бўйича Австрия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги узоқ кутилган қайтишини муваффақиятли бошлади. Ральф Рангник шогирдлари гуруҳ босқичининг илк турида Иордания устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, 28 йиллик танаффусдан кейин мундиаллардаги илк уч очкосини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Санта-Клара шаҳридаги "Сан Франциско Бай Ареа Стадиум" мезбонлик қилган баҳс Австрия учун тарихий аҳамиятга эга эди. Жамоа охирги марта 1998-йилда жаҳоннинг энг нуфузли турнирида иштирок этган бўлиб, шунча вақт давомида мухлислар ғалаба нашидасини суришмаган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, австрияликлар ўйин бошиданоқ ташаббусни ўз қўлларига олишди.
Учрашувнинг 20-дақиқасида Романо Счмид ўзининг кучли зарбаси билан ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлимда 62 фоиз тўп назоратига эга бўлган Ральф Рангник жамоаси ўйинни тўлиқ назорат қилаётгандек кўринганди. Бироқ, Жаҳон чемпионатида дебют қилаётган Иордания терма жамоаси осонликча таслим бўлиш ниятида эмаслигини кўрсатди.
Иккинчи бўлимдаги драматик бурилишларИккинчи бўлим бошланиши билан иорданияликлар кутилмаган ҳужум ташкил этишди. 50-дақиқада Али Олван жарима майдончаси ичида бўш жой топди ва аниқ зарба билан мувозанатни тиклади. Бу гол Австрия терма жамоасини бироз шошириб қўйди, Марсель Сабитзер ва Саса Калаждзик бошчилигидаги ҳужумлар рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда қийналди.
Вазиятни ўзгартириш мақсадида Ральф Рангник майдонга тажрибали ҳужумчи Марко Арнаутовикни туширди. Интер ва Стоке Сити клубларининг собиқ юлдузи 69-дақиқада гол уришга муваффақ бўлди, бироқ VAR тизими текширувидан сўнг, ҳужум вақтида Штефан Посч қўли билан ўйнагани аниқланиб, гол бекор қилинди.
Шунга қарамай, Австриянинг босими 76-дақиқада ўз самарасини берди. Марсель Сабитзер томонидан ижро этилган бурчак зарбаси Иордания ҳимоясида тартибсизлик келтириб чиқарди ва Язан Ал-Араб тўпни ўз дарвозасига жойлаб қўйди. Якуний ҳисобни эса тажрибали Марко Арнаутовик ўйин охирида ўрнатиб, жамоасининг муҳим ғалабасини таъминлади.
Ушбу ғалаба Австрия учун Ж гуруҳида плей-офф йўлланмаси учун яхши имконият яратди. Иордания эса мағлубиятга учраганига қарамай, дебют ўйинида фаворитга муносиб қаршилик кўрсата олишини исботлади. Кейинги турларда Австрия гуруҳдаги етакчилигини мустаҳкамлашга ҳаракат қилади.
…