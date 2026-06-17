Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонди

·15·Спорт
Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонди

Футбол бўйича Австрия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги узоқ кутилган қайтишини муваффақиятли бошлади. Ральф Рангник шогирдлари гуруҳ босқичининг илк турида Иордания устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, 28 йиллик танаффусдан кейин мундиаллардаги илк уч очкосини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Санта-Клара шаҳридаги "Сан Франциско Бай Ареа Стадиум" мезбонлик қилган баҳс Австрия учун тарихий аҳамиятга эга эди. Жамоа охирги марта 1998-йилда жаҳоннинг энг нуфузли турнирида иштирок этган бўлиб, шунча вақт давомида мухлислар ғалаба нашидасини суришмаган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, австрияликлар ўйин бошиданоқ ташаббусни ўз қўлларига олишди.

Учрашувнинг 20-дақиқасида Романо Счмид ўзининг кучли зарбаси билан ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлимда 62 фоиз тўп назоратига эга бўлган Ральф Рангник жамоаси ўйинни тўлиқ назорат қилаётгандек кўринганди. Бироқ, Жаҳон чемпионатида дебют қилаётган Иордания терма жамоаси осонликча таслим бўлиш ниятида эмаслигини кўрсатди.

Иккинчи бўлимдаги драматик бурилишлар

Иккинчи бўлим бошланиши билан иорданияликлар кутилмаган ҳужум ташкил этишди. 50-дақиқада Али Олван жарима майдончаси ичида бўш жой топди ва аниқ зарба билан мувозанатни тиклади. Бу гол Австрия терма жамоасини бироз шошириб қўйди, Марсель Сабитзер ва Саса Калаждзик бошчилигидаги ҳужумлар рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда қийналди.

Вазиятни ўзгартириш мақсадида Ральф Рангник майдонга тажрибали ҳужумчи Марко Арнаутовикни туширди. Интер ва Стоке Сити клубларининг собиқ юлдузи 69-дақиқада гол уришга муваффақ бўлди, бироқ VAR тизими текширувидан сўнг, ҳужум вақтида Штефан Посч қўли билан ўйнагани аниқланиб, гол бекор қилинди.

Шунга қарамай, Австриянинг босими 76-дақиқада ўз самарасини берди. Марсель Сабитзер томонидан ижро этилган бурчак зарбаси Иордания ҳимоясида тартибсизлик келтириб чиқарди ва Язан Ал-Араб тўпни ўз дарвозасига жойлаб қўйди. Якуний ҳисобни эса тажрибали Марко Арнаутовик ўйин охирида ўрнатиб, жамоасининг муҳим ғалабасини таъминлади.

Ушбу ғалаба Австрия учун Ж гуруҳида плей-офф йўлланмаси учун яхши имконият яратди. Иордания эса мағлубиятга учраганига қарамай, дебют ўйинида фаворитга муносиб қаршилик кўрсата олишини исботлади. Кейинги турларда Австрия гуруҳдаги етакчилигини мустаҳкамлашга ҳаракат қилади.

ФутболАвстрияЖаҳон ЧемпионатиМарко АрнаутовикРальф Рангник
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқАнглия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқБугун, 16:19Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБарселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБугун, 16:10Тоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 15:51Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?Бугун, 15:37Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?Бугун, 15:37Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилдиБернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилдиБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати