Uber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширади
Глобал транспорт хизматлари гиганти Uber ўзининг автоном ҳайдаш технологияларини кенгайтириш стратегияси доирасида 2027-йилнинг ўрталарига қадар АҚШнинг Хюстон шаҳрида премиум роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа Lucid электромобил ишлаб чиқарувчиси ва Нуро стартапи билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Бу Uber учун Сан-Францискодан кейинги иккинчи йирик бозорга айланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания режасига кўра, ҳайдовчисиз ҳаракатланадиган ушбу хизмат келгуси йилларда ўнлаб шаҳарларни қамраб олиши кутилмоқда. Ҳозирда асосий эътибор Сан-Франциско ва Хюстон бозорларига қаратилган бўлиб, бу ҳудудларда Uber Алпҳабет холдингига тегишли Ваймо компанияси билан тўғридан-тўғри рақобатга киришади. Ваймо айни пайтда ушбу шаҳарларда тижорий роботакси хизматларини муваффақиятли тақдим этиб келмоқда.
Технологик ҳамкорлик ва синов жараёнлариНуро компанияси бир неча ойдан буён Lucid Гравитй йўлтанламасларини ўзининг автоном бошқарув тизими билан жиҳозлаган ҳолда синовдан ўтказмоқда. Гарчи Калифорния автотранспорт департаменти (ДМВ) хавфсизлик ҳайдовчисисиз ҳаракатланишга рухсат берган бўлса-да, ҳозирча автомобиллар рулида назоратчи мутахассислар ўтирибди. Хюстон кўчаларида ҳам 100 га яқин шундай транспорт воситалари тест режимида ҳаракатланмоқда.
Lucid Гравитй роботаксилари энг замонавий технологиялар билан қуролланган. TechCrunch ва ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу электромобиллар қуйидаги қурилмалар ёрдамида атроф-муҳитни таҳлил қилади:
- Юқори аниқликдаги камералар;
- Қаттиқ ҳолатли лидар сенсорлари;
- Атрофни 360 даража кўриш имконини берувчи радарлар.
Инфратузилма ва инвестицияларUber нафақат технология, балки инфратузилмага ҳам катта сармоя киритмоқда. Хюстонда роботаксилар учун 50 000 квадрат фут майдонга эга махсус депо ва қувватлантириш шохобчаси барпо этилди. Бу жой бутун автоном флотнинг операцион маркази бўлиб хизмат қилади. Uber нафақат автомобил бошқарувига, балки йўловчиларнинг салон ичидаги қулайлигига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда.
Ушбу келишув Lucid ва Нуро учун молиявий жиҳатдан жуда муҳим ҳисобланади. Uber Нуро стартапига қарийб 500 миллион доллар инвестиция киритган бўлса, Lucid компаниясидан камида 35 000 дона роботакси сотиб олиш мажбуриятини олган. Бу қадам Lucid учун Tesla ҳукмронлик қилаётган бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлашга ёрдам беради.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун бундай технологиялар ҳозирча узоқ келажак бўлиб кўринса-да, Uber каби йирик платформаларнинг автоном транспортга ўтиши глобал логистика ва йўловчи ташиш нархларига сезиларли таъсир кўрсатади. Келажакда ҳайдовчисиз таксилар таннархнинг пасайишига ва хавфсизликнинг ортишига хизмат қилиши кутилмоқда.
…