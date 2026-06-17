АҚШ ҳукумати ва Anthropic келиша олмади: Claude Fable 5 модели чеклов остида қолди

·54·Техно
АҚШ ҳукумати ва Anthropic келиша олмади: Claude Fable 5 модели чеклов остида қолди

АҚШ маъмурияти ва сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири Anthropic ўртасида бўлиб ўтган музокаралар натижасиз якунланди. Вашингтонда ўтказилган учрашувда томонлар Claude Fable 5 янги модели бўйича бир тўхтамга кела олишмади. Натижада, киберхавфсизликка оид хавотирлар сабабли ушбу моделга нисбатан жорий этилган экспорт чекловлари ўз кучида қоладиган бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Музокараларда АҚШ Савдо вазирлиги, Миллий киберхавфсизлик директори идораси ҳамда Сунъий интеллект хавфсизлиги институтининг вакиллари иштирок этди. Anthropic томонидан эса компания асосчиларидан бири Том Браун ва хавфсизлик масалалари бўйича етакчи тадқиқотчи Николас Карлини қатнашган бўлса-да, ҳукумат расмийларини моделнинг тўлиқ хавфсиз эканлигига ишонтиришнинг имкони бўлмади. Ҳатто Савдо вазири Говард Лютник ҳам масофадан туриб мулоқотга қўшилгани масаланинг нақадар жиддий эканидан далолат беради.

Хавфсизлик тизимидаги заифликлар ва киберхавф

Асосий келишмовчилик Claude Fable 5 моделининг "жейлбрейк" (жаилбреак) қилиниши, яни махсус сўровлар орқали ўрнатилган хавфсизлик тўсиқларини четлаб ўтиш эҳтимоли билан боғлиқ. АҚШ ҳукумати таҳлилларига кўра, ушбу модел асос қилиб олинган Мйтос тизимининг яширин ва кенгайтирилган имкониятларига рухсатсиз кириш хавфи мавжуд. Бу эса киберҳужумлар ёки хавфли маълумотларни генерация қилишда қўлланилиши мумкин.

АҚШ Миллий хавфсизлик агентлиги (NSA) томонидан ўтказилган аудит натижалари моделнинг ҳимоя механизмлари ҳақиқатан ҳам заиф эканлигини кўрсатган. Anthropic вакиллари эса бу хавотирлар бўрттирилганини ва моделнинг реал ҳимоя даражаси анча юқори эканини таъкидламоқда. Компания позициясини бир гуруҳ мустақил экспертлар ҳам қўллаб-қувватлаб, ҳукуматга очиқ хат билан мурожаат қилишган, аммо бу қарорга таъсир қилмади.

Саноат учун янги прецедент

Claude Fable 5 билан боғлиқ ушбу вазият сунъий интеллект саноати учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Эндиликда йирик лабораториялар ўз маҳсулотларини бозорга чиқаришдан аввал давлат регуляторлари билан янада яқинроқ ишлашга мажбур бўлади. Бу технологик эркинлик ва давлат назорати ўртасидаги мувозанатни тубдан ўзгартириши мумкин.

Ҳозирча Claude Fable 5 моделининг кенг оммага тақдим этилиши ва экспорт қилиниши номаълум муддатга қолдирилди. Anthropic учун бу нафақат технологик, балки молиявий зарба ҳамдир, чунки инвесторлар компаниянинг Pentagon билан ҳарбий лойиҳалар бўйича давом этаётган баҳслари фонида ушбу янги чекловларни хавотир билан қарши олмоқда. Модел фақат барча хавфсизлик камчиликлари бартараф этилгандагина истеъмолчиларга қайтарилиши мумкин.

AnthropicClaudeСунъий IntelлектАҚШКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиРоссияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиБугун, 16:21Россия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилдиРоссия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилдиБугун, 15:59Pinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиPinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиБугун, 15:52Uber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиUber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди