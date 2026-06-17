Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқ
Англия терма жамоаси ва бутун жаҳон футболида классик "тўққизинчи рақам", яни марказий ҳужумчи танқислиги юзага келмоқда. Ҳозирда Гарри Кейн терма жамоанинг мутлоқ етакчиси бўлиб турса-да, унинг ортидан келаётган ёшлар орасида муносиб давомчи кўринмаётгани мутахассисларни хавотирга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Премер-лиганинг собиқ юлдузи ва Англия терма жамоаси собиқ ҳужумчиси Стан Коллйморе Goal.com нашрига берган интервюсида ушбу муаммонинг туб илдизларини тушунтириб берди. Унинг фикрича, инглиз футбол тизимида Гарри Кейн даражасидаги меросхўрнинг йўқлиги шунчаки тасодиф эмас, балки замонавий футбол тактикаси ва ёш футболчиларнинг масъулиятдан қочаётгани оқибатидир.
Нима учун ёшлар ҳужумчи бўлишни истамаяпти?Коллйморенинг таъкидлашича, сўнгги 15-20 йил ичида аксарият жамоалар учта ҳужумчи билан ўйнаш тизимига ўтган. Бу эса соф марказий ҳужумчи позициясининг аҳамиятини ўзгартириб юборди. Мураббийлар билан мулоқотда бўлган собиқ футболчи қизиқарли ҳолатни пайқаган: ёш футболчилар энди марказий ҳужумчи бўлишни хоҳлашмаяпти.
"Ҳамма қанот ҳужумчиси бўлишга интилади. Чунки у ерда сизда техник маҳорат кўрсатиш, марказга ёриб кириш ва зарба бериш имконияти бор, лекин сиздан фақат гол талаб қилинмайди. Марказий ҳужумчи эса фақат битта нарса — голлар сони билан баҳоланади. Бу эса жуда катта масъулият ва босим дегани", — дейди Стан Коллйморе.
Англия футболи 1990-йилларда Алан Шеарер, Иан Райт, Энди Коул ва Роббие Фовлер каби сермаҳсул тўпурарлар билан тўлиб-тошган эди. Бугунги кунда эса нафақат Англияда, балки бутун дунёда Роберт Левандовски, Карим Бензема ва Луис Суарез каби афсонавий ҳужумчилар ўз фаолиятининг якуний босқичига етиб келган, уларнинг ўрнини босадиган янги авлод эса жуда каmsонли.
Эрлинг Холанд — қоидадан мустасно ҳолатМутахассис Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холандни замонамизнинг ноёб истеъдоди деб атади. Унинг айтишича, Эрлинг Холанд Дортмунднинг Боруссия жамоасида ўйнаганида бўшлиқларга югурадиган ва тезлик ҳисобига гол урадиган ҳужумчи эди. Манчестер Сити таркибида эса у ўзини жамоа тизимига мослаштириб, жарима майдончаси ичида тўпни биргина тегиш билан дарвозага йўллайдиган "машина"га айланди.
Гарри Кейн ҳозирда 31 ёшда ва у Лионель Месси ҳамда Криштиано Роналдо каби узоқ вақт юқори савияда ўйнашни мақсад қилган. Агар у яна 5 йил давомида терма жамоада тўп сурса, Англияда янги истеъдодлар етишиб чиқиши учун вақт бўлади. Бироқ ҳозирча ёшлар терма жамоаларида ҳам Кейн каби барқарор ва хавфли ҳужумчи кўзга ташланмаяпти.
Бу ҳолат Англия терма жамоаси учун келажакда жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Агар тизимли равишда марказий ҳужумчилар тайёрлаш йўлга қўйилмаса, "уч шерлар" Гарри Кейн кетганидан сўнг ҳужум чизиғида катта бўшлиққа дуч келиши тайин.
…