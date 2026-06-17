Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқ

·19·Спорт
Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқ

Англия терма жамоаси ва бутун жаҳон футболида классик "тўққизинчи рақам", яни марказий ҳужумчи танқислиги юзага келмоқда. Ҳозирда Гарри Кейн терма жамоанинг мутлоқ етакчиси бўлиб турса-да, унинг ортидан келаётган ёшлар орасида муносиб давомчи кўринмаётгани мутахассисларни хавотирга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Премер-лиганинг собиқ юлдузи ва Англия терма жамоаси собиқ ҳужумчиси Стан Коллйморе Goal.com нашрига берган интервюсида ушбу муаммонинг туб илдизларини тушунтириб берди. Унинг фикрича, инглиз футбол тизимида Гарри Кейн даражасидаги меросхўрнинг йўқлиги шунчаки тасодиф эмас, балки замонавий футбол тактикаси ва ёш футболчиларнинг масъулиятдан қочаётгани оқибатидир.

Нима учун ёшлар ҳужумчи бўлишни истамаяпти?

Коллйморенинг таъкидлашича, сўнгги 15-20 йил ичида аксарият жамоалар учта ҳужумчи билан ўйнаш тизимига ўтган. Бу эса соф марказий ҳужумчи позициясининг аҳамиятини ўзгартириб юборди. Мураббийлар билан мулоқотда бўлган собиқ футболчи қизиқарли ҳолатни пайқаган: ёш футболчилар энди марказий ҳужумчи бўлишни хоҳлашмаяпти.

"Ҳамма қанот ҳужумчиси бўлишга интилади. Чунки у ерда сизда техник маҳорат кўрсатиш, марказга ёриб кириш ва зарба бериш имконияти бор, лекин сиздан фақат гол талаб қилинмайди. Марказий ҳужумчи эса фақат битта нарса — голлар сони билан баҳоланади. Бу эса жуда катта масъулият ва босим дегани", — дейди Стан Коллйморе.

Англия футболи 1990-йилларда Алан Шеарер, Иан Райт, Энди Коул ва Роббие Фовлер каби сермаҳсул тўпурарлар билан тўлиб-тошган эди. Бугунги кунда эса нафақат Англияда, балки бутун дунёда Роберт Левандовски, Карим Бензема ва Луис Суарез каби афсонавий ҳужумчилар ўз фаолиятининг якуний босқичига етиб келган, уларнинг ўрнини босадиган янги авлод эса жуда каmsонли.

Эрлинг Холанд — қоидадан мустасно ҳолат

Мутахассис Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холандни замонамизнинг ноёб истеъдоди деб атади. Унинг айтишича, Эрлинг Холанд Дортмунднинг Боруссия жамоасида ўйнаганида бўшлиқларга югурадиган ва тезлик ҳисобига гол урадиган ҳужумчи эди. Манчестер Сити таркибида эса у ўзини жамоа тизимига мослаштириб, жарима майдончаси ичида тўпни биргина тегиш билан дарвозага йўллайдиган "машина"га айланди.

Гарри Кейн ҳозирда 31 ёшда ва у Лионель Месси ҳамда Криштиано Роналдо каби узоқ вақт юқори савияда ўйнашни мақсад қилган. Агар у яна 5 йил давомида терма жамоада тўп сурса, Англияда янги истеъдодлар етишиб чиқиши учун вақт бўлади. Бироқ ҳозирча ёшлар терма жамоаларида ҳам Кейн каби барқарор ва хавфли ҳужумчи кўзга ташланмаяпти.

Бу ҳолат Англия терма жамоаси учун келажакда жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Агар тизимли равишда марказий ҳужумчилар тайёрлаш йўлга қўйилмаса, "уч шерлар" Гарри Кейн кетганидан сўнг ҳужум чизиғида катта бўшлиққа дуч келиши тайин.

АнглияГарри КейнЭрлинг ХоландФутболПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБугун, 16:41Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиЛионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиБугун, 16:31Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиКриштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиБугун, 16:30Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБарселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБугун, 16:10Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиАвстрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиБугун, 15:55Тоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати