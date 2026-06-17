Италияда ҳашаматли виллаларда мутлақо бепул яшаш таклиф этилмоқда

·26·Дунё
Италияда ҳашаматли виллаларда мутлақо бепул яшаш таклиф этилмоқда

Италиянинг Тоскана вилоятидаги ям-яшил тепаликлар ва бетакрор манзаралар қўйнида ижара ҳақини тўламасдан яшашни орзу қилганлар учун қизиқарли имконият пайдо бўлди. Мамлакатда хоҳловчиларга ҳашаматли виллалар ҳамда тарихий ҳовлиларда мутлақо бепул яшаш имкони тақдим этилмоқда. Бироқ бунинг эвазига битта муҳим шарт бажарилиши лозим.

Гап кўплаб мамлакатларда аллақачон кенг тарқалган ҳоусе ситтинг (house sitting), яъни уйларга қараб туриш тизими ҳақида кетмоқда. Унинг қоидаси жуда содда: узоқ муддатга сафарга кетаётган уй эгалари ўз мулкларини ишончли инсонларга топширади. Эвазига эса бу одамлар ушбу уйларда ижара тўловисиз яшаш ҳуқуқига эга бўлади.

Одатда, ҳар бир уй эгаси билан шартлар алоҳида келишиб олинади. Кўп ҳолларда иштирокчилардан уйни озода сақлаш, боғни парвариш қилиш, ўсимликларни суғориш, уй ҳайвонларига қараш ҳамда кундалик рўзғор ишларини бажариш талаб қилинади.

Ушбу тизим тарафдорлари буни катта маблағ сарфламасдан Италиянинг энг гўзал ҳудудларидан бирида яшаш учун ноёб имконият деб баҳоламоқда. Шу билан бирга, бу усул сўнгги йилларда машҳур бўлиб бораётган арзон нархдаги эски уйларни сотиб олиш дастурларидан ҳам анча тежамкор ҳисобланади. Чунки бундай уйлар кейинчалик катта маблағ талаб қиладиган таъмирлаш ишларини талаб этади.

Бироқ мазкур ғоя ҳамманинг ҳам маъқулловига сазовор бўлмади. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ўз муносабатларида боғларга қараш, ҳайвонларни парвариш қилиш ва уй ишларини бажариш амалда маошсиз тўлиқ иш кунига айланиб қолиши мумкинлигини таъкидлаб, эътироз билдиришмоқда.

Шунингдек, кўпчилик бундай имконият ҳар кимга ҳам тақдим этилмаслигини эслатиб ўтди. Изоҳларда таъкидланишича, якуний қарор барибир уй эгалари томонидан қабул қилинади. Улар ўз мулкларига ишониб топшириш мумкин бўлган номзодларни мустақил равишда танлайди.

Турли баҳс-мунозараларга қарамай, ҳоусе ситтинг тизими чет элда яшаб кўришни, янги муҳитни ҳис қилишни ва шу билан бирга турар жой учун маблағ сарфламасликни истаган саёҳатчилар орасида тобора оммалашиб бормоқда.

ИталияТоскана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолиндиГўшт учун ўғирланган 400 дан ортиқ мушуклар қутқариб қолиндиБугун, 14:34АҚШ - Эрон тинчлик битимининг сенсацион тафсилотлари маълум бўлди...АҚШ - Эрон тинчлик битимининг сенсацион тафсилотлари маълум бўлди...Бугун, 12:59Беларуслик 28 нафар футболчи болалар кетаётган автобус ўққа тутилдиБеларуслик 28 нафар футболчи болалар кетаётган автобус ўққа тутилдиБугун, 12:41Қирғизистонда блогерлар учун 5 йиллик солиқ имтиёзи жорий этилдиҚирғизистонда блогерлар учун 5 йиллик солиқ имтиёзи жорий этилдиБугун, 12:25Дунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқдаДунёда 10 та йирик сув ҳавзаси кўз ўнгимизда қуриб бормоқдаБугун, 11:51Трамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиТрамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиБугун, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди