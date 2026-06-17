Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқ

·75·Спорт
Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқ

Испания футболида янги трансфер можароси авж олмоқда. Каталониянинг Барселона клуби аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олиш ниятида жиддий қаршиликка дуч келди. Goal.com нашри хабарига кўра, Атлетико Мадрид президенти Энрике Сересо каталонияликларнинг қизиқишига кескин жавоб қайтариб, футболчининг нархи борасида ён бермаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона бош мураббийи Ханси Флик аргентиналик ҳужумчини жамоанинг асосий тўпурари Роберт Левандовски ўрнини босувчи муносиб номзод сифатида кўрмоқда. Бироқ, Мадрид клуби раҳбарияти ўз юлдузини сотмаслик позициясини мустаҳкамлаб, музокаралар учун эшикларни деярли ёпиб қўйди. Бу ҳолат икки гигант клуб ўртасидаги муносабатларни янада таранглаштирмоқда.

500 миллион евролик товон пули

Барселона раҳбарияти Хулиан Альварес учун 135 миллион евро ва қўшимча бонуслардан иборат жозибадор таклиф тайёрлаётган бир пайтда, Энрике Сересо барча босимни Каталония клубига қайтарди. Президентнинг таъкидлашича, футболчини қўлга киритмоқчи бўлган томон унинг шартномасида кўрсатилган 500 миллион евролик товон пулини (релеасе клаусе) тўлиқ тўлаши шарт.

"Жулиан — Атлетико Мадрид футболчиси. Ким уни сотиб олмоқчи бўлса, шартномадаги бандга қарасин. Агар қизиқиш бўлса, ўша суммани тўлаб уни олиб кетишади, акс ҳолда йўқ. Бу ёзги трансфер ойнасининг асосий мавзусига айланаётган кўринади, лекин вазият ўзгармайди", — дея таъкидлади Сересо Эл Десмарқуе нашрига берган интервюсида.

Клублар ўртасидаги "ахборот уруши"

Трансфер атрофидаги вазият нафақат молиявий, балки ахлоқий жиҳатдан ҳам кескинлашган. Атлетико Мадрид яқинда Барселона юлдузлари Ламине Ямал ва Педри иштирокидаги пародия видеоларини эълон қилиб, рақиб устидан киноя қилди. Мадридликлар Каталония клубини Хулиан Альвареснинг трансфер қийматини тушириш учун "пропаганда машинаси" ва атайлаб тарқатилаётган ёлғон хабарлардан фойдаланишда айбламоқда.

Клуб расмий баёнотида мухлисларни Барселона билан боғлиқ ҳар қандай хабарларга ишонмасликка чақирди. Бундай очиқчасига душманлик кайфияти келажакда клублар ўртасидаги ҳар қандай расмий музокараларни заҳарли муҳитда ўтишидан далолат беради.

Қизиғи шундаки, Хулиан Альварес учун курашда фақат Барселона иштирок этаётгани йўқ. Маълумотларга кўра, Реал Мадрид ҳам футболчи учун 150 миллион евролик улкан таклиф билан чиққан, бироқ Атлетико ўзининг ашаддий рақибига ҳам рад жавобини берган. Флорентино Перезнинг янги "галактико" лойиҳаси учун айнан Альварес асосий нишон бўлгани айтилмоқда.

Ҳозирча Барселона молиявий қийинчиликларга қарамай, 135 миллион евролик таклиф билан Атлетикони кўндиришга умид қилмоқда. Бироқ Мадрид клубининг қатъий позицияси ва 500 миллион евролик талаби бу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини деярли нолга туширмоқда.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБугун, 16:41Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиЛионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласиБугун, 16:31Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиКриштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиБугун, 16:30Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқАнглия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқБугун, 16:19Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиАвстрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиБугун, 15:55Тоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати