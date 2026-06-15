Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилди
Сунъий интеллект технологиялари нафақат офис ходимлари, балки хизмат кўрсатиш соҳасидаги "фронтлайн" ишчилар фаолиятини бошқаришда ҳам инқилобий ўзгаришларни бошламоқда. Amazon ва Колвин каби йирик компанияларда ўн йиллик тажрибага эга бўлган Серги Бастардас томонидан асос солинган Орбио стартапи айнан шу йўналишда янги босқичга чиқди. Компания Давн Капитал бошчилигидаги инвестиция раундида 21 миллион доллар маблағ жалб қилганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Орбио лойиҳаси асосан чакана савдо, логистика ва соғлиқни сақлаш каби соҳаларда меҳнат қиладиган, кўпинча корпоратив электрон почтага ҳам эга бўлмаган ишчиларни ёллаш ва уларни ишга мослаштириш (онбоардинг) жараёнларини автоматлаштиришга ихтисослашган. Стартап ўз фаолиятида махсус AI агентларидан фойдаланади, бу эса инсон ресурсларини бошқаришдаги бюрократияни кескин камайтиради.
AI агентлари: Мария, Даниел ва КлерОрбио платформасида Мариа, Даниел ва Клаире каби номлар билан аталувчи рақамли агентлар фаолият юритади. Бу агентлар шунчаки дастурий таъминот эмас, балки номзодлар билан суҳбат ўтказадиган, уларнинг кўникмаларини баҳолайдиган ва ишга қабул қилингандан сўнг кундалик мониторингни амалга оширадиган ақлли тизимлардир. Маълумотларга кўра, мазкур тизим ёрдамида Те Степпинг Стоунз Груп каби компанияларда ишга қабул қилинган номзодлар сони 20 фоизга ошган.
Ушбу агентларнинг ўзига хослиги шундаки, улар бир-бири билан маълумот алмашади. Масалан, ходимнинг ишдан бўшаш сабаблари таҳлил қилиниб, кейинги сафар номзодларни танлаш мезонларига ўзгартириш киритилади. Бу эса кадрлар алмашинуви юқори бўлган соҳаларда барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.
Эски усулларга чек қўйишСерги Бастардаснинг сўзларига кўра, уларнинг асосий рақобатчиси бошқа стартаплар эмас, балки ҳали ҳам Эхсел жадваллари ва телефон қўнғироқлари орқали иш юритаётган эскирган бошқарув тизимидир. Ҳозирда Орбио хизматларидан Поке ҳамда Пизза Ҳут, Тако Белл ва КФК брендларига эгалик қилувчи ЮМ! Брандс каби йирик корпорациялар фойдаланмоқда.
Янги жалб қилинган 21 миллион доллар маблағ кўпроқ AI агентларини яратиш ва дастурий таъминотни такомиллаштиришга йўналтирилади. Бугунги кунда дунё бўйлаб 2,7 миллиард киши хизмат кўрсатиш соҳасида меҳнат қилади ва Орбио асосчиси бу қатлам учун "сунъий интеллект даври" энди бошланаётганини таъкидламоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, компания шу вақтга қадар жами 26 миллион доллар инвестиция тўплашга муваффақ бўлган. Бу каби технологияларнинг Ўзбекистон бозорига кириб келиши ҳам кутилмоқда, чунки мамлакатимизда ҳам умумий овқатланиш ва логистика тармоқлари жадал ривожланиб, кадрлар бошқарувини автоматлаштиришга эҳтиёж ортиб бормоқда.
…