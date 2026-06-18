Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширади

·0·Техно
Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширади

Санкт-Петербургдаги Пулково халқаро аэропорти Россия авиация тарихида биринчи бўлиб ўз ҳудудида ҳайдовчисиз бошқариладиган техникаларни жорий этишни бошлайди. Ушбу инновацион қадам аэропорт инфратузилмасини рақамлаштириш ва операцион самарадорликни ошириш йўлидаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аэропортни бошқарувчи “Воздушние ворота Северной столитси” компанияси маълумотига кўра, Россия Fedерация Кенгаши рақамли ва технологик инновациялар соҳасидаги экспериментал ҳуқуқий режимлар тўғрисидаги қонунни қўллаб-қувватлади. Мазкур қонуний ўзгариш аэропорт ҳудудида автоном ер усти техникаларидан фойдаланишдаги барча юридик чекловларни олиб ташлайди.

Инновациялар кўлами ва қўлланилиш соҳалари

Лойиҳа доирасида Пулково перронида бир қатор махсус роботлаштирилган қурилмалар пайдо бўлади. Уларнинг асосий вазифалари аэропортнинг кундалик ва мураккаб иш жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган. Хусусан, қуйидаги йўналишларда пилотсиз техникалардан фойдаланиш режалаштирилган:

  • Юкларни ташувчи автоном багаж тягачлари;
  • Учиш-қўниш йўлакларини тозалаш учун мўлжалланган роботлар;
  • Аэропорт ҳудудини туну-кун назорат қилувчи патрул датчиклари ва қурилмалари.
Ушбу технологияларнинг жорий этилиши нафақат инсон омилини камайтиради, балки хавфсизлик даражасини ҳам янги босқичга олиб чиқади. Масалан, патрул роботлари ҳудуддаги ҳар қандай шубҳали ҳаракатни реал вақт режимида аниқлаш имкониятига эга бўлади.

Иқтисодий нуқтаи назардан қараганда, автоном техника меҳнат унумдорлигини камида 25 фоизга ошириши прогноз қилинмоқда. Бошқарув компанияси ҳисоб-китобларига кўра, ушбу инновация аэропортнинг операцион харажатларини йилига 150 миллион рублдан ортиқроққа тежаш имконини беради.

Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам бундай тажриба келажакда намуна бўлиши мумкин. Ҳозирда Тошкент ва бошқа йирик шаҳарларимиздаги аэропортлар модернизация қилинаётган бир пайтда, халқаро тажрибадаги ушбу рақамли ечимлар хизмат кўрсатиш сифатини оширишда муҳим рол ўйнаши шубҳасиз.

Мутахассисларнинг фикрича, Пулководаги ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, Россиянинг бошқа йирик ҳаво бандаргоҳларида ҳам роботлаштирилган тизимларни жорий этиш жадаллашади. Бу эса ўз навбатида глобал авиация саноатида автоматлаштириш тенденциясининг янада кучайишидан далолат беради.

ПулковоАэропортРобототехникаИнновацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиБугун, 19:54Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Бугун, 19:52Шарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқардиШарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқардиБугун, 19:51iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди