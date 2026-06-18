Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширади
Санкт-Петербургдаги Пулково халқаро аэропорти Россия авиация тарихида биринчи бўлиб ўз ҳудудида ҳайдовчисиз бошқариладиган техникаларни жорий этишни бошлайди. Ушбу инновацион қадам аэропорт инфратузилмасини рақамлаштириш ва операцион самарадорликни ошириш йўлидаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аэропортни бошқарувчи “Воздушние ворота Северной столитси” компанияси маълумотига кўра, Россия Fedерация Кенгаши рақамли ва технологик инновациялар соҳасидаги экспериментал ҳуқуқий режимлар тўғрисидаги қонунни қўллаб-қувватлади. Мазкур қонуний ўзгариш аэропорт ҳудудида автоном ер усти техникаларидан фойдаланишдаги барча юридик чекловларни олиб ташлайди.
Инновациялар кўлами ва қўлланилиш соҳалариЛойиҳа доирасида Пулково перронида бир қатор махсус роботлаштирилган қурилмалар пайдо бўлади. Уларнинг асосий вазифалари аэропортнинг кундалик ва мураккаб иш жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган. Хусусан, қуйидаги йўналишларда пилотсиз техникалардан фойдаланиш режалаштирилган:
- Юкларни ташувчи автоном багаж тягачлари;
- Учиш-қўниш йўлакларини тозалаш учун мўлжалланган роботлар;
- Аэропорт ҳудудини туну-кун назорат қилувчи патрул датчиклари ва қурилмалари.
Иқтисодий нуқтаи назардан қараганда, автоном техника меҳнат унумдорлигини камида 25 фоизга ошириши прогноз қилинмоқда. Бошқарув компанияси ҳисоб-китобларига кўра, ушбу инновация аэропортнинг операцион харажатларини йилига 150 миллион рублдан ортиқроққа тежаш имконини беради.
Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам бундай тажриба келажакда намуна бўлиши мумкин. Ҳозирда Тошкент ва бошқа йирик шаҳарларимиздаги аэропортлар модернизация қилинаётган бир пайтда, халқаро тажрибадаги ушбу рақамли ечимлар хизмат кўрсатиш сифатини оширишда муҳим рол ўйнаши шубҳасиз.
Мутахассисларнинг фикрича, Пулководаги ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, Россиянинг бошқа йирик ҳаво бандаргоҳларида ҳам роботлаштирилган тизимларни жорий этиш жадаллашади. Бу эса ўз навбатида глобал авиация саноатида автоматлаштириш тенденциясининг янада кучайишидан далолат беради.
…