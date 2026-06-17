ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги давр

·0·Техно
ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги давр

Машҳур матнли таржима сервиси ДеэпЛ ўзининг овозли технологияларини ривожлантириш йўлида муҳим қадам ташлади. Компания жонли тадбирлар ва конференциялар учун аудио транслация ҳамда реал вақт режимида таржима хизматларини тақдим этувчи Михҳало стартапини сотиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув ДеэпЛ учун нафақат янги технологик имкониятлар, балки АҚШ бозорида кенгайиш учун стратегик трамплин бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Михҳало стартапи 2016-йилда Инкубус гуруҳи гитарачиси Мике Эинзигер ва скрипкачи Анн Марие Симпсон-Эинзигер томонидан ташкил этилган. Дастлаб лойиҳа концертларда мухлислар учун аудио сифатини яхшилашни мақсад қилган эди, бироқ вақт ўтиши билан у спорт мусобақалари ва йирик анжуманларда реал вақт режимида овозли ҳамроҳлик қилиш тизимига айланди. Стартап ўз фаолияти давомида Фортресс Инвестмент ва Фоундерс Фунд каби йирик инвесторлардан 39 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлган.

Технологик интеграция ва сунъий интеллект

Михҳало раҳбари Вик Сингҳнинг сўзларига кўра, компания узоқ вақтдан бери ДеэпЛ технологияларидан асосий таржима провайдери сифатида фойдаланиб келган. TechCrunch нашрига берилган интервюда у ДеэпЛ билан ҳамкорлик табиий равишда ривожланганини ва икки компания ўртасидаги ўхшашликлар — учрашувлар учун овозли таржима, ҳужжатлар билан ишлаш ва жонли тадбирлар — бирлашиш қарорини осонлаштирганини таъкидлади.

ДеэпЛ узоқ вақт давомида матнли таржима бўйича Google Транслате каби гигантлар билан рақобатлашиб келган бўлса-да, сўнгги йилларда овозли сунъий интеллектга катта эътибор қаратмоқда. Хусусан, 2024-йилда компания 33 дан ортиқ тилда овоздан матнга (воисе-то-техт) ўгириш функциясини ишга туширган эди. Апрел ойида эса кўп тилли йиғилишлар учун мўлжалланган овоздан овозга (воисе-то-воисе) таржима қилиш тизими тақдим этилди.

Жонли тадбирлар ва янги офис

ДеэпЛ бош директори Жарек Кутйловски Михҳало технологиялари компания учун ҳам тайёр ечим, ҳам маркетинг воситаси бўлишини қайд этди. Бу тизим ёрдамида конференция иштирокчилари ўз смартфонлари орқали маърузачининг нутқини ўз она тилларида, ҳеч қандай кечикишларсиз тинглашлари мумкин бўлади. Бу айниқса халқаро анжуманлар ва бизнес форумлар учун жуда муҳимдир.

Ушбу келишувнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Сан-Францискода жойлашган Михҳало негизида ДеэпЛ ўзининг Бай Ареа минтақасидаги янги офисини очади. Бу компаниянинг АҚШдаги операцияларини кенгайтириш ва маҳаллий истеъдодларни жалб қилиш имконини беради. Ҳозирда ДеэпЛ бозорда Вордлй AI ва Палабра каби рақобатчилар билан кураш олиб бормоқда, бироқ Михҳало билан бирлашиш унга жонли аудио соҳасида сезиларли устунлик бериши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ДеэпЛ технологиялари бегона эмас. Гарчи сервисда ўзбек тили ҳозирча тўлиқ қўллаб-қувватланмаса-да, унинг юқори сифатли таржима алгоритмлари кўплаб маҳаллий мутахассислар томонидан инглиз ва рус тиллари ўртасидаги мулоқотда кенг қўлланилади. Келажакда ДеэпЛ овозли технологияларининг ривожланиши халқаро тадбирларда тил тўсиқларини бартараф этишда асосий ечимга айланиши мумкин.

ДеэпЛМихҳалоСунъий IntelлектТаржимаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 14:27Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиБугун, 14:27SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиSpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда