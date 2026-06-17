“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?

·0·Маданият
“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?

Бир вақтлар “Жимми Жимми Ача Ача” қўшиғи билан миллионлаб томошабинларни ўзига мафтун этган, “Диско раққоси” фильми орқали бутун дунёга машҳур бўлган ҳинд актёри Митҳун Чакраборти 16 июнь куни 76 ёшни қарши олди. Бир неча авлоднинг севимли санъаткори бугун ҳам Ҳиндистоннинг энг нуфузли шахсларидан бири бўлиб қолмоқда.

Актёрлик фаолияти билан бир қаторда, у йирик бизнес соҳасида ҳам катта муваффақиятларга эришган. Айни пайтда Митҳун Чакраборти меҳмонхоналар тармоғини бошқаради ва сердаромад тадбиркор сифатида ҳам танилган.

Афсонавий актёрнинг ҳаёти бошқача кечиши ҳам мумкин эди

Hindistonlik aktyor Mithun Chakrabortining yoshlik paytidagi oq-qora suratlari.

Митҳун Чакраборти Шарқий Покистонда туғилган. Кейинчалик бу ҳудуднинг бир қисми мустақил Бангладеш давлати таркибига кирган. У таълим олиш мақсадида Ҳиндистоннинг йирик шаҳарларидан бири бўлган Калкуттага кўчиб ўтган.

Унинг уч нафар синглиси бўлиб, улар актёрнинг болалигиданоқ санъатга бўлган қизиқиши кучли бўлганини эслашади. Митҳун уй шароитида саҳна кўринишларини намойиш қилиб, мактаб театрларида фаол иштирок этган.

Бироқ унинг тақдири бутунлай бошқача йўналишда кетиши ҳам мумкин эди. Ёшлигида у бойларга қарши курашиш ва деҳқонларни қўллаб-қувватлаш ғоясини илгари сурган радикал ҳаракатга қўшилган. Ҳатто полиция рейдларидан бирида қўлга олинишига ҳам оз қолган. Шу сабабли Мумбай шаҳрига кўчиб кетишга мажбур бўлган.

Совун сотувчисидан Болливуд юлдузигача

Mitxun Chakraborti ochiq rangli ko'ylakda barglar orasida turibdi.

Митҳун Чакраборти кино соҳасига кириб келишидан аввал бир неча йил коммивояжер бўлиб ишлаган. У Ҳиндистоннинг турли вилоятларини айланиб, совун ва косметика маҳсулотларини сотган.

Кунларнинг бирида унинг кўзи Пуне шаҳридаги актёрлик факультетига қабул ҳақидаги эълонга тушади ва у омадини синаб кўришга қарор қилади.

183 сантиметр бўйи, ажойиб пластикаси ва мусиқий қобилияти унинг талабаликка қабул қилинишида муҳим ўрин тутган. Бу пайтларда талабалар асосан бадавлат оилалар фарзандлари бўларди. Бироқ телефон компаниясида оддий ходим бўлиб ишлаган инсоннинг фарзанди ҳам бу тўсиқларни енгиб ўта олган.

У университетда таҳсил олиб юрган кезларидаёқ фильмларда кўрина бошлаган. 70-йилларнинг охирига келиб эса Болливуднинг энг машҳур юлдузларидан бирига айланган.

“Диско раққоси” миллионлаб инсонларни мафтун этди

Mithun Chakraborti yaltiroq kiyimda sahnada qoʻshiq kuylamoqda.

1982 йилда экранларга чиққан “Диско раққоси” фильми Марказий Осиё мамлакатларида ҳақиқий сенсацияга айланган. Уни 61 миллиондан ортиқ томошабин кўрган.

Фильм хорижий прокатдаги энг машҳур ўнта кино қаторига кирган. Айниқса, “Жимми Жимми Ача Ача” ҳамда “I Am a Disco Dancer” қўшиқлари бутун дунё бўйлаб машҳурликка эришган.

Қизиқ жиҳати шундаки, ушбу қўшиқларни Митҳуннинг ўзи эмас, профессионал хонандалар ижро этган.

1987 йилда эса “Рақсга туш” фильми намойиш этилди. Унда ҳам бош ролни Митҳун Чакраборти ижро этган. СССР ҳудудида мазкур фильм “Диско раққоси-2” номи билан тарқатилган.

Актёр кейинги ўн йилликлар давомида ҳар йили ўртача 3-5 та фильмда иштирок этган. Фақат сўнгги йилларда унинг иштирокидаги лойиҳалар сони 1-2 тагача қисқарди. Бугунги кунга қадар у 300 дан ортиқ фильмда суратга тушган.

Ахлат уюмидан топилган қизга янги ҳаёт берган

Mithun Chakrabortining oilaviy surati va qizining selfisi yonma-yon turibdi.

Митҳун Чакраборти шахсий ҳаётида ҳам кўпчилик учун ибрат бўла олган.

У иккинчи рафиқаси, актриса Ёгита Бали билан 40 йилдан зиёд вақтдан буён бирга яшаб келмоқда. Уларнинг уч нафар ўғли бор.

Шунингдек, 90-йилларда жуфтлик ахлат уюмидан топилган чақалоқ қизни асраб олишга қарор қилган. Актёр аввал қизалоқни шифохонага олиб борган, кейинчалик эса уни ўз оиласига қабул қилган. Улар қизга Дишани деб исм қўйишган.

Ҳозирда қиз улғайиб, мустақил ҳаёт кечирмоқда.

Шридеви билан муносабатлари ва ўлими ҳақидаги миш-мишлар

Sari kiygan hind ayoli va sariq kurtka kiygan erkak yonma-yon turibdi.

Оммавий ахборот воситалари Митҳуннинг шахсий ҳаётида фақат бир марта шов-шувли муносабат ҳақида ёзган. Айтишларича, 80-йилларнинг охирида у актриса Шридеви билан ишқий муносабатда бўлган. Бироқ актёр бу ҳақида изоҳ беришни истамаган.

2018 йилда эса Шридеви Дубай шаҳрида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмган.

2019 йилда ижтимоий тармоқларда Митҳун Чакрабортининг вафот этгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бироқ кейинчалик бу маълумотлар унинг ўғли Намаши ҳамда актёрнинг ўзи томонидан рад этилди. Маълум бўлишича, у шифохонада бўлган, аммо бу режали тиббий кўрик бўлиб, унинг ҳаёти хавф остида бўлмаган.

76 ёшни қарши олган афсонавий Митҳун Чакраборти бугун ҳам миллионлаб мухлислар учун “Диско раққоси” сифатида қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиБугун, 11:12“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорлар“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорларБугун, 09:45Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!Бугун, 09:35Муниса Ризаева билан турмуш ўртоғи томонидан қилинган қимматбаҳо ҳадяларни “unpacking” қиламиз!Муниса Ризаева билан турмуш ўртоғи томонидан қилинган қимматбаҳо ҳадяларни “unpacking” қиламиз!Бугун, 09:2981 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқда81 ёшда ҳам мафтункор: турк сериаллари юлдузлари ҳайрат қолдирмоқдаБугун, 08:40“Шрек 5” мультфильмининг илк расмий трейлери чиқди“Шрек 5” мультфильмининг илк расмий трейлери чиқдиБугун, 08:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидовани судга бермоқчи экан