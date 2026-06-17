“Диско раққоси” юлдузи Митҳун Чакраборти ҳозир қандай кўринишда?
Бир вақтлар “Жимми Жимми Ача Ача” қўшиғи билан миллионлаб томошабинларни ўзига мафтун этган, “Диско раққоси” фильми орқали бутун дунёга машҳур бўлган ҳинд актёри Митҳун Чакраборти 16 июнь куни 76 ёшни қарши олди. Бир неча авлоднинг севимли санъаткори бугун ҳам Ҳиндистоннинг энг нуфузли шахсларидан бири бўлиб қолмоқда.
Актёрлик фаолияти билан бир қаторда, у йирик бизнес соҳасида ҳам катта муваффақиятларга эришган. Айни пайтда Митҳун Чакраборти меҳмонхоналар тармоғини бошқаради ва сердаромад тадбиркор сифатида ҳам танилган.
Афсонавий актёрнинг ҳаёти бошқача кечиши ҳам мумкин эди
Митҳун Чакраборти Шарқий Покистонда туғилган. Кейинчалик бу ҳудуднинг бир қисми мустақил Бангладеш давлати таркибига кирган. У таълим олиш мақсадида Ҳиндистоннинг йирик шаҳарларидан бири бўлган Калкуттага кўчиб ўтган.
Унинг уч нафар синглиси бўлиб, улар актёрнинг болалигиданоқ санъатга бўлган қизиқиши кучли бўлганини эслашади. Митҳун уй шароитида саҳна кўринишларини намойиш қилиб, мактаб театрларида фаол иштирок этган.
Бироқ унинг тақдири бутунлай бошқача йўналишда кетиши ҳам мумкин эди. Ёшлигида у бойларга қарши курашиш ва деҳқонларни қўллаб-қувватлаш ғоясини илгари сурган радикал ҳаракатга қўшилган. Ҳатто полиция рейдларидан бирида қўлга олинишига ҳам оз қолган. Шу сабабли Мумбай шаҳрига кўчиб кетишга мажбур бўлган.
Совун сотувчисидан Болливуд юлдузигача
Митҳун Чакраборти кино соҳасига кириб келишидан аввал бир неча йил коммивояжер бўлиб ишлаган. У Ҳиндистоннинг турли вилоятларини айланиб, совун ва косметика маҳсулотларини сотган.
Кунларнинг бирида унинг кўзи Пуне шаҳридаги актёрлик факультетига қабул ҳақидаги эълонга тушади ва у омадини синаб кўришга қарор қилади.
183 сантиметр бўйи, ажойиб пластикаси ва мусиқий қобилияти унинг талабаликка қабул қилинишида муҳим ўрин тутган. Бу пайтларда талабалар асосан бадавлат оилалар фарзандлари бўларди. Бироқ телефон компаниясида оддий ходим бўлиб ишлаган инсоннинг фарзанди ҳам бу тўсиқларни енгиб ўта олган.
У университетда таҳсил олиб юрган кезларидаёқ фильмларда кўрина бошлаган. 70-йилларнинг охирига келиб эса Болливуднинг энг машҳур юлдузларидан бирига айланган.
“Диско раққоси” миллионлаб инсонларни мафтун этди
1982 йилда экранларга чиққан “Диско раққоси” фильми Марказий Осиё мамлакатларида ҳақиқий сенсацияга айланган. Уни 61 миллиондан ортиқ томошабин кўрган.
Фильм хорижий прокатдаги энг машҳур ўнта кино қаторига кирган. Айниқса, “Жимми Жимми Ача Ача” ҳамда “I Am a Disco Dancer” қўшиқлари бутун дунё бўйлаб машҳурликка эришган.
Қизиқ жиҳати шундаки, ушбу қўшиқларни Митҳуннинг ўзи эмас, профессионал хонандалар ижро этган.
1987 йилда эса “Рақсга туш” фильми намойиш этилди. Унда ҳам бош ролни Митҳун Чакраборти ижро этган. СССР ҳудудида мазкур фильм “Диско раққоси-2” номи билан тарқатилган.
Актёр кейинги ўн йилликлар давомида ҳар йили ўртача 3-5 та фильмда иштирок этган. Фақат сўнгги йилларда унинг иштирокидаги лойиҳалар сони 1-2 тагача қисқарди. Бугунги кунга қадар у 300 дан ортиқ фильмда суратга тушган.
Ахлат уюмидан топилган қизга янги ҳаёт берган
Митҳун Чакраборти шахсий ҳаётида ҳам кўпчилик учун ибрат бўла олган.
У иккинчи рафиқаси, актриса Ёгита Бали билан 40 йилдан зиёд вақтдан буён бирга яшаб келмоқда. Уларнинг уч нафар ўғли бор.
Шунингдек, 90-йилларда жуфтлик ахлат уюмидан топилган чақалоқ қизни асраб олишга қарор қилган. Актёр аввал қизалоқни шифохонага олиб борган, кейинчалик эса уни ўз оиласига қабул қилган. Улар қизга Дишани деб исм қўйишган.
Ҳозирда қиз улғайиб, мустақил ҳаёт кечирмоқда.
Шридеви билан муносабатлари ва ўлими ҳақидаги миш-мишлар
Оммавий ахборот воситалари Митҳуннинг шахсий ҳаётида фақат бир марта шов-шувли муносабат ҳақида ёзган. Айтишларича, 80-йилларнинг охирида у актриса Шридеви билан ишқий муносабатда бўлган. Бироқ актёр бу ҳақида изоҳ беришни истамаган.
2018 йилда эса Шридеви Дубай шаҳрида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмган.
2019 йилда ижтимоий тармоқларда Митҳун Чакрабортининг вафот этгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бироқ кейинчалик бу маълумотлар унинг ўғли Намаши ҳамда актёрнинг ўзи томонидан рад этилди. Маълум бўлишича, у шифохонада бўлган, аммо бу режали тиббий кўрик бўлиб, унинг ҳаёти хавф остида бўлмаган.
76 ёшни қарши олган афсонавий Митҳун Чакраборти бугун ҳам миллионлаб мухлислар учун “Диско раққоси” сифатида қолмоқда.
…