Başsız İki Hafta Yaşayan Japon Balığı Bilim İnsanlarını Şaşırttı

·59·Dünya
Başsız İki Hafta Yaşayan Japon Balığı Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Çin'de meydana gelen sıra dışı bir olay internet kullanıcılarını hayrete düşürdü. Baş kısmının büyük bir bölümü olmamasına rağmen, sıradan bir Japon balığının yaklaşık iki hafta boyunca hayatta kaldığı ve hatta rahatça yüzdüğü görüntülenen video geniş yankı uyandırdı.

Başlangıçta birçok kişi bu videonun yapay zeka yardımıyla hazırlanmış sahte bir görüntü olduğunu düşündü. Ancak daha sonra uzmanlar, olayın gerçekten yaşandığını ve bu durumun balık anatomisi ile açıklanabileceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre olay bu yılın başlarında Çin'de gerçekleşti. Balık sahibi, balığın baş kısmındaki dokuların yavaş yavaş aşındığını belirtti. Bunun muhtemelen bir enfeksiyon veya su kalitesinin bozulması nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor. Hastalıklı dokuların diğer balıklar tarafından gagalanıp yenmesi ise yaralanmanın daha da ağırlaşmasına neden oldu.

Buna rağmen Japon balığı; gözleri, ağzı ve beyninin bir kısmı olmamasına rağmen yüzmeye devam etti. Bilim insanları bunu, balık beyninin insan beyninden tamamen farklı bir yapıya sahip olmasıyla açıklıyor. Yaşam için en kritik fonksiyonları yöneten beyin sapı vücudun daha derin kısımlarında yer aldığı için solunum ve kan dolaşımı korunmuş.

Uzmanlar, balıkların yüzme hareketlerinin her zaman beyin tarafından değil, omurilikteki sinir ağları aracılığıyla kontrol edildiğini vurguluyor. Bu nedenle, başının büyük bir kısmı olmasa bile hareket etmeye devam edebildi.

Ayrıca, balığın vücudunun her iki yanında bulunan özel duyusal sistem, sudaki basınç değişikliklerini hisseder. Bu mekanizma, gözleri olmasa bile engellere çarpmadan yüzmesine olanak tanıdı.

Maalesef bu mücadele uzun sürmedi. Balık yaklaşık iki hafta yaşadıktan sonra öldü. Bilim insanları, ölümün temel nedeni olarak büyük açık yara nedeniyle vücuda aşırı miktarda tatlı su girmesini ve organizmadaki tuz ile elektrolit dengesinin bozulmasını gösteriyor.

ÇinAltın balık
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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