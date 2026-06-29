Sınırda Yeni Saldırı: Pakistan ve Taliban Birbirini Suçluyor

·32·Dünya
Sınırda Yeni Saldırı: Pakistan ve Taliban Birbirini Suçluyor

Pakistan, Pazar günü Afganistan ile sınır bölgelerine hava saldırıları düzenledi ve kara birlikleri soktu. Olay sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti ve iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmandı.

Afganistan'ın "Taliban" hükümeti, saldırılar sonucunda en az 36 sivilin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 160'tan fazla kişinin yaralandığınıbildirdi. Kabil, bu saldırıyı "korkakça bir eylem" ile "suç ve vahşet" olarak nitelendirdi.

Pakistan Bilgi Bakanı Attoulloh Tarar ise saldırıların militanların saklandığı hedeflere yapıldığını belirtti. Tarar'a göre operasyon sırasında 29 militan etkisiz hale getirildi. Yetkililere göre bu saldırılar, Pakistan'da sivillere yönelik gerçekleştirilen son terör saldırılarına bir yanıttır.

Pakistan, uzun süredir Afganistan'ı sınır ötesinden saldırılar düzenleyen terör gruplarına barınak sağlamakla suçluyor. "Taliban" hükümeti ise bu iddiaları reddediyor. Kabil ise buna karşılık Pakistan'ı sivil yerleşim alanlarına haksız saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Afganistan hükümetine göre saldırılar sivil evlere yapılırken, Pakistan bu saldırıların Paktia, Paktika ve Kunar eyaletlerindeki militan saklanma alanlarına yöneltildiğini belirtti. En fazla can kaybı Paktika eyaletinin Mandokhail köyünde kaydedildi.

Saldırılardan bir gün önce Karaçi şehrindeki Sind korucuları karargahına düzenlenen terör saldırısında üç asker hayatını kaybetmişti. Ayrıca üç militan öldürülmüş, bir şüpheli ise yakalanmıştı. Sorumluluğu TTP'nin bölünmüş kanadı olduğu belirtilen "Jamaat-ul-Ahror" grubu üstlendi.

Son aylarda Pakistan ve Afganistan sınırında çatışmalar sık sık tekrarlanıyor. Şubat ayındaki silahlı çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Haziran başında Pakistan hava saldırılarında 26 militanın öldürüldüğünü açıklarken, Afganistan tarafı bu saldırılarda çoğunluğu çocuklardan oluşan 13 kişinin öldüğünü bildirdi.

PakistanAfganistanTalibanKabulKarachi
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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