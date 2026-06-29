Venezuela Başkentinde Kurtarma Çalışmaları Sırasında Şiddetli Gaz Patlaması Meydana Geldi
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Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sırasında şiddetli bir gaz patlaması meydana geldi.
İlk bilgilere göre, olay sonucunda birkaç kurtarma görevlisi çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılara olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı.
Patlamanın ardından bölgeye ek acil servis ekipleri ve tıbbi birimler sevk edildi. Uzmanlar, çevredeki binalarda gaz sızıntısı riski olup olmadığını kontrol ediyor.
Patlamanın kesin nedeni ve yaralı sayısı hakkında henüz tam bilgi verilmedi. Enkaz kaldırma çalışmaları, güvenlik önlemleri artırılarak devam ediyor.
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