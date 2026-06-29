Pakistan Afganistan'a Hava Saldırısı Düzenledi: Gerilim Tırmandı

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Pakistan ve Afganistan sınırındaki durum yeniden gerildi. Pazar günü Pakistan güvenlik güçleri, sınır bölgelerinde geniş çaplı kara ve hava operasyonları gerçekleştirdi. Sonuç olarak en az 29 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ancak Kabil yetkilileri durumu tamamen farklı değerlendiriyor.

Pakistan'ın açıklaması: Teröristlere ağır darbe

Pakistan Bilgi Bakanı Attaullah Tarin'in Pazartesi sabahı yaptığı açıklamaya göre, kara saldırıları sırasında 'Pakistan Talibanı'nın bir kolu olan «Jemaat-ul-Ahrar» grubuna bağlı 4 militan öldürüldü.

Ayrıca, Afganistan'ın Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerindeki üç özel noktaya düzenlenen hava saldırıları sonucunda 25 militan daha etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında çok miktarda silah ve mühimmat deposunun da imha edildiği belirtiliyor.

Bu saldırıya ne sebep oldu? Pakistan tarafı, bunun yakın zamanda gerçekleşen terör saldırılarına bir yanıt olduğunu bildirdi. Özellikle Cumartesi günü Karaçi'deki «Sind Rangers» tesisine düzenlenen silahlı saldırıda üç Pakistanlı asker hayatını kaybetmiş, dört kişi yaralanmıştı.

«Taliban» karşı iddiayla çıktı: «Siviller zarar gördü»

Afganistan'daki «Taliban» hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mujahid, Pakistan'ın bu eylemini «korkakça bir saldırı, suç ve vahşet» olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı.

Mujahid, «Saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti veya yaralandı» dedi.

«Taliban» yetkililerinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, hava saldırıları sonucunda en az 100 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Şu an için her iki tarafın iddia ettiği can kaybı sayılarını bağımsız kaynaklar aracılığıyla doğrulamak mümkün değil.

Bitmeyen sınır çatışması: Ateşkes neden bozuldu?

Pakistan ve Afganistan arasındaki bu tür kanlı çatışmalar ilk kez yaşanmıyor. Çatışmanın temel nedeni şöyledir:

İslamabad'ın iddiası: Pakistan, uzun süredir Afganistan'ı kendi topraklarında saldırılar düzenleyen teröristlere barınak sağlamakla suçluyor.

Kabil'in yanıtı: «Taliban» bu suçlamaları kesinlikle reddediyor ve İslamabad'ı sivillerin yaşadığı bölgelere haksız saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Aslında iki ülke, geçen yılın Ekim ayında yaşanan kanlı çatışmaların ardından ateşkes konusunda anlaşmıştı. Ancak uluslararası arabulucular yardımıyla sağlanan bu barış da uzun sürmedi ve bozuldu. Resmi verilere göre, son aylarda sınırda zaman zaman gerçekleşen hava saldırıları sonucunda yüzlerce insan hayatını kaybetti.