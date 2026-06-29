Rusya'nın Sberbank Yatırım Uygulaması App Store'a Yeni Bir İsimle Döndü

Rusya'nın en büyük finans kurumlarından biri olan Sberbank, iPhone kullanıcıları için tasarlanan yatırım uygulamasını App Store platformuna geri getirdi. Batı yaptırımları nedeniyle daha önce kaldırılan uygulama, artık «Aktiv» ismiyle sunuluyor. Bu adım, banka müşterilerinin iOS cihazlarda kısıtlama olmadan yatırım işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Yeni uygulama sadece ismini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda arayüz ve navigasyon açısından da önemli ölçüde yeniden yapılandırıldı. Geliştiriciler, temel odak noktasını verilere erişimi basitleştirmeye ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelttiler. Bu durum, Apple ekosistemini kullanan yatırımcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

Yeni Özellikler ve «Ekonomi Nabzı»

«Aktiv» uygulamasının merkezi yeniliklerinden biri «Ekonomi Nabzı» (Puls ekonomiki) bölümüdür. Bu bölümde Merkez Bankası'nın temel faiz oranı, enflasyon oranı ve mevduatların ortalama getirisi gibi temel makroekonomik göstergeler toplanmıştır. ixbt.com verilerine göre sistem, her bir gösterge için onlarla uyumlu veya daha yüksek getiri sağlayabilecek yatırım araçlarını otomatik olarak önermektedir.

Ayrıca, tahvillerle ilgili işlemlerin şeffaflığı artırıldı. Artık yatırımcılar, halka arzlara katılmadan önce ihraççıların kredi notlarını, kupon getirilerini ve değişken kuponlu kağıtların şartlarını detaylı olarak inceleyebilecekler. Vadeli piyasa (srochniy rinok) katılımcıları için ise şartlı emir verme imkanı eklendi.

Belge Yönetimi ve İdari Kolaylıklar

Uygulamanın yeni sürümünde idari meselelerin çözümü de oldukça kolaylaştı. Tüm belge türleri, raporlar ve ekstreler tek bir bölümde toplandı. Bu, kullanıcıların herhangi bir dönem için brokerlik raporu oluşturmasına, vergi avantajları veya zararlar hakkında bilgi almasına olanak tanıyor.

SberInvestor birimi direktörü Maksim Chekmarev'e göre, uygulama geliştirilirken temel öncelik verilerin anlaşılırlığına ve günlük görevlerin çözümündeki kolaylığa verildi. Uygulamaların bu tür gizli isimler altında yeniden yayınlanması, Rus bankaları için yaptırımları aşmanın temel yöntemi haline geldi.

Özbekistan'daki kullanıcılar ve yatırımcılar için bu haber, uluslararası finans piyasalarındaki teknolojik mücadelenin bir parçası olarak ilgi çekicidir. Uygulama esas olarak Rusya pazarı için tasarlanmış olsa da, Apple'ın App Store politikası ve banka uygulamaları arasındaki bu «kedi-fare» oyunu küresel teknolojik trendleri yansıtmaktadır.