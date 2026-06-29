Ünlü Köy Neden Her Pazar Turistleri Kabul Etmiyor?

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan ve «Asya'nın en temiz köyü» olarak bilinen Mawlynnong, uzun yıllardır gezginlerin en popüler destinasyonlarından biri oldu. Her hafta, özellikle Cumartesi günleri, yüzlerce hatta binlerce turist çiçeklerle bezeli sokakları, tertemiz çevreyi ve yerel halkın temizliğe olan tutkusunu kendi gözleriyle görmek için burayı ziyaret ediyor.

Ancak Ocak 2026'dan itibaren köy sakinleri beklenmedik bir karar aldı. Artık her Pazar günü köye günübirlik turist girişi yasaklandı. Köye çıkan tek yoldaki demir kapılar kapatılıyor ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol ediliyor. Böylece yerel halk, turistlerin getirdiği gelirden bir günlüğüne feragat ederek bu günü sadece kendilerine ayırmaya karar verdi.

Turizm hayatı değiştirdi, ancak…

Bangladeş sınırına yakın, Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde bulunan Mawlynnong, 2003 yılında Discover India dergisi tarafından «Asya'nın en temiz köyü» olarak ilan edildikten sonra tüm ülkede ün kazandı.

Bu unvan, sanitasyon sorunlarının yaygın olduğu Hindistan gibi bir ülke için büyük önem taşıyordu. Köyde çocuklar küçük yaştan itibaren çevreyi temiz tutmaya alıştırılıyor. Her sabah okula gitmeden önce sokakları süpürüyor, kurumuş yaprakları ve çöpleri topluyorlar. Biyolojik atıklar ayrı olarak imha ediliyor ve kamusal alanların ağaçlandırılması yerel halk için sıradan bir alışkanlık haline gelmiş durumda.

2014 yılında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülke genelinde «Temiz Hindistan Misyonu» (Clean India Mission) programını başlattığında, Mawlynnong'u herkese örnek olarak göstermişti.

Bunun ardından köye olan ilgi daha da arttı. Eskiden temel olarak tarımla uğraşan halk; konukevleri, kafeler ve restoranlar açtı, hediyelik eşya satışı yapmaya başladı. Turizm, yerel ekonominin ana gelir kaynağı haline geldi.

Neden Pazar günleri turistler kabul edilmiyor?

Yaklaşık yirmi yıl sonra, sosyal medya aracılığıyla ziyaretçi sayısı daha da artınca, köy komitesi turizm ve normal yaşam arasındaki dengeyi yeniden kurmanın gerekli olduğuna karar verdi.

Yerel halkın çoğunluğu Hristiyanlardan oluşuyor. Bu nedenle Pazar günü onlar için ibadet ve aileyle vakit geçirilen önemli bir gün.

Köy komitesi üyesi Preshes Khongdup, bu kararın temel amacının köyün kültürel kimliğini, değerlerini ve onu ünlü yapan disiplini korumak olduğunu belirtti.

Yerel halk temsilcisi Festival Harrimba da bu kararı destekliyor.

«Artık rahatça kiliseye gidip ibadet edebiliyoruz. Turistler varken her zaman işle meşgul olurduk» diyor.

İlginç olan şu ki, yasak getirilmeden önce de Pazar günleri köydeki neredeyse tüm dükkanlar ve restoranlar kapalıydı. Sadece iki yemek yeri açıktı. Bu nedenle turistler için de yeterli konfor yoktu.

Turizm refah getirdi

Köy sakinleri turizmin olumlu yönlerini inkar etmiyor.

Preshes Khongdup'a göre, 2003 yılına kadar Mawlynnong çevredeki köylerle iyi yollarla bağlantılı değildi. Bugün ise turizm sayesinde birçok aile yeni beton evler inşa edebildi. Eskiden çoğu hane saman çatılı evlerde yaşıyordu.

Hatta yerel halk, köydeki neredeyse tüm ailelerin Pazar günü turist kabul etmeme girişimini oybirliğiyle desteklediğini belirtiyor.

Temizliği korumak — temel amaçlardan biri

Köydeki her misafirin çöplerini el yapımı özel sepetlere atması isteniyor. Sokaklarda «Yere çöp atmayın, kural ihlali yapanlar cezalandırılacaktır» şeklinde uyarılar yer alıyor.

Ancak son yıllarda internette turistlerin bıraktığı plastik kapların göründüğü videolar yayıldıkça, yerel halk bu durumdan ciddi şekilde endişelenmeye başladı.

Khongdup, yirmi yıl boyunca her gün turist ağırlayan halkın da dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

«Bizim de bir günlük molaya ihtiyacımız var. Haftada bir gün turistler gelmezse, gerçek köy hayatını yeniden hissedebiliriz» diyor.

Pazar — sadece yerel halk için

Pazar günü köy manzarası tamamen değişiyor. Kiliseye yönelen insanlar, kapalı hediyelik eşya dükkanları, bomboş otoparklar ve evlerden yükselen dini şarkılar köye özgü huzurlu bir atmosfer katıyor.

Elbette bazı turistler bu karardan memnun değil. Yasağın haftanın başka bir gününe kaydırılabileceğini söylüyorlar. Ancak Yeni Delhi'den gelen Profesör Vijaya Debnat gibi misafirler, yerel halkın kararını anladıklarını ifade ediyor.

Ona göre, tam da bu düzen ve sorumluluk bilinci sayesinde Mawlynnong bugüne kadar «Asya'nın en temiz köyü» statüsünü koruyabilmiş.

Hindistan'da temizliği iyileştirmeye yönelik devlet programları uygulansa da Mawlynnong hala tüm ülke için eşsiz bir örnek olmaya devam ediyor. Burada haftanın altı günü turistler ağırlanıyor. Yedinci gün ise köy; halkına, ailelerine, ibadetlerine ve huzurlu yaşamına ayrılıyor.