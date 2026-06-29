Ancelotti 2026 Dünya Kupası favorisini açıklayamadı: «Güçler neredeyse eşit»

·61·Spor
Ancelotti 2026 Dünya Kupası favorisini açıklayamadı: «Güçler neredeyse eşit»

Brezilya milli takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası'nda hangi takımın şampiyonluk için ana favori olduğunu söylemekte acele etmedi.

İtalyan teknik adamın görüşüne göre, bazı takımlar grup aşamasında daha iyi görünse de, şu an için tek bir takımı diğerlerinden kesin olarak üstün tutmak mümkün değil.

«Ana favoriyi ayırt edemiyorum»

Ancelotti, grup aşamasının sonuçlarını değerlendirirken turnuvadaki rekabetin çok yüksek olduğunu vurguladı.

«Bazı milli takımlar grup aşamasında diğerlerine göre daha iyi performans sergiledi. Ancak şu an için şampiyonluğun ana favorisini belirleyemem» dedi.

Onun sözlerine göre, turnuvadaki güç dengesi birbirine çok yakın ve bu durum play-off aşamasını daha da ilgi çekici kılıyor.

Dünya Kupası'nda güçler dengeli

Brezilya çalıştırıcısı, 2026 Dünya Kupası'nda birçok takımın yüksek seviyede oynadığını belirtti.

Ancak Ancelotti şu aşamada:

  • Brezilya'yı;

  • Arjantin'i;

  • Fransa'yı;

  • İspanya'yı;

  • Portekiz'i

ayrı bir favori olarak göstermedi.

«Bu Dünya Kupası'nda rekabet çok yüksek olacak ve katılımcıların güçleri neredeyse eşit» dedi İtalyan uzman.

Brezilya, Japonya sınavı verecek

Brezilya milli takımı, son 16 turunda Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma bugün, 29 Haziran'da Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak.

Maç

Tarih

Saat

Brezilya — Japonya

29 Haziran

22:00

Brezilya kağıt üzerinde favori görünse de, Ancelotti'nin sözleri play-off'ta her türlü sürpriz sonucun ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.

Japonya sürpriz yapabilir mi?

Japonya; takım disiplini, hızlı hücumları ve son ana kadar mücadele etmesiyle tanınıyor.

Brezilya ise bireysel yeteneklere ve büyük turnuva tecrübesine güveniyor. Bu nedenle bu mücadele, play-off'un en heyecan verici maçlarından biri olmaya aday.

Şampiyonluk yolu şimdi başlıyor

Grup aşamasında iyi performans göstermek önemli, ancak play-off'ta tek bir hata bile takımı turnuvadan eleyebilir.

Ancelotti'ye göre, gerçek favoriler tam da bu belirleyici aşamalarda kendilerini gösterirler.

Sizce 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğun ana favorisi hangi takım? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Carlo AncelottiBrezilyaJaponyaArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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