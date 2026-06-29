Suudi Arabistan'da helikopter kazası: 14 ölü

·40·Dünya
Suudi Arabistan'da helikopter kazası: 14 ölü

Foto: x.com/steve_hanke

Suudi Arabistan'ın petrol devi «Aramco» şirketine ait bir helikopter Ras Tanura şehrinde kaza yaptı. Facia sonucunda hava aracında bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Olay 28 Haziran sabahı Basra Körfezi kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın batısında meydana geldi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

Helikopterdeki tüm yolcular hayatını kaybetti

Suudi resmi haber ajansının paylaştığı bilgilere göre, helikopterde krallığın 14 vatandaşı bulunuyordu.

Olay yerel saatle 06:00 sularında gerçekleşti. Helikopterin düşmesi sonucu uçaktakilerin hiçbiri kurtulamadı.

Resmi haber ajansı, kazaya ilişkin diğer ayrıntıları henüz açıklamadı.

Kaza nedenleri araştırılıyor

Yetkili kurumlar, olayın nedenlerini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Suudi resmi haber ajansı, «İlgili organlar kaza nedenlerini belirlemek için tam kapsamlı bir soruşturma başlattı» şeklinde bildirdi.

«Aramco» şirketi ise uluslararası medya kuruluşlarının olayla ilgili gönderdiği sorulara henüz yanıt vermedi.

Enerji Bakanlığı taziye mesajı yayımladı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sundu.

Kurbanların kimlikleri, helikopterin rotası ve uçuşun amacı hakkında henüz resmi bir bilgi verilmedi.

Ras Tanura petrol endüstrisi için kritik bir bölge

Kazanın meydana geldiği Ras Tanura şehri, Suudi Arabistan petrol endüstrisinin ana merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Burada «Aramco» şirketinin Orta Doğu'daki en büyük petrol rafinerilerinden biri ve önemli bir ihracat terminali yer almaktadır.

Reuters'ın haberine göre şirket, yaklaşık dört aylık bir aranın ardından 26 Haziran'da Ras Tanura terminalinde ham petrol yükleme işlemlerini yeniden başlatmıştı.

Olay, faaliyetlerin arttığı bir dönemde gerçekleşti

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olan Suudi Arabistan, bölgede anlaşmaya varma umutlarının artmasının ardından petrol ve gaz üretim ile ihracat hacmini artırmıştı.

Ayrıca, enerji sevkiyatlarının daha hızlı gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalar da hızlandırılmıştı.

Ancak resmi makamlar, helikopter kazası ile petrol terminalindeki iş süreçleri arasında herhangi bir bağlantı olduğunu belirtmedi.

Soruşturma sonuçları açıklandığında, facianın nedenlerinin ve diğer ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Suudi ArabistanAramcoRas TanuraReuters
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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