Almanya mağlup edildi: Paraguay'da resmi tatil ilan edildi

2026 Dünya Kupası play-off aşaması beklenmedik ve korkunç sürprizlerle devam ediyor. Son 16 turunda Almanya milli takımına karşı kazanılan tarihi zaferin ardından, Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Peña ülke genelinde olağanüstü tatil ilan etti.

Güney Amerika temsilcileri, güçlü rakibe karşı sahada gerçek bir direnç ve irade sergilediler. Maçın normal ve uzatma süreleri dramatik bir şekilde 1:1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sinir harbi şeklinde geçen penaltı atışlarında ise şans ve beceri Paraguaylıların yüzüne güldü — 4:3!

Dramatik maç istatistikleri:

Turnuva aşaması Karşılaşma Normal süre skoru Penaltı serisi Final sonucu 2026 Dünya Kupası. Son 16 Almanya — Paraguay 1:1 3:4 Paraguay galibiyeti!

«Paraguay asla pes etmez!»

Bu tarihi başarıyla sevinen devlet başkanı Santiago Peña, sosyal medya hesaplarından halka seslenerek duygularını gizlemedi:

Cumhurbaşkanı paylaşımında, «Paraguay asla pes etmez!» diye yazdı.

Ayrıca siyasetçi, bu büyük zafer onuruna 30 Haziran Salı gününü ülkede resmi tatil ilan etti.

İlginç olan şu ki, Paraguay yasalarına göre devlet başkanı böyle bir karar almak için mutlak yetkiye sahiptir. Mevcut yasalar, devlet çıkarları veya bu tür büyük ulusal sevinçler nedeniyle yıl boyunca kendi isteğine göre ek 3 tatil günü belirleme hakkı tanımaktadır. Cumhurbaşkanı Peña ise bu imkanı futbolun büyüsü için kullanmayı uygun gördü.

Çeyrek final yolunda kim engel olacak?

Almanya gibi bir devi turnuvadan eleyen Paraguay milli takımı, şimdi 2026 Dünya Kupası çeyrek final biletini almak için (son 16 turunda) Fransa — İsveç eşleşmesinin galibiyle sahaya çıkacak. Eğer takım bu savaşçı ruhla devam ederse, Paraguay Cumhurbaşkanı'nın turnuva boyunca kalan tatil yetkilerini de kullanması şaşırtıcı olmaz!