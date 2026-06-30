Chelsea Kadın Takımında Forvet Krizi: Sam Kerr'in Yerini Kim Dolduracak?

Londralı Chelsea kadın takımı yaz transfer döneminde ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Takımın as forveti Sam Kerr'in ayrılışının ardından, kulüp yönetimi onun yerini doldurabilecek yıldız bir futbolcu arayışında. Ancak son haftalardaki başarısız müzakereler, takımın gelecek sezon planlarını sorgulanır hale getirdi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Sonia Bompastor yönetimindeki takım için ana hedef Manchester City yıldızı Khadija Shaw idi. Bir süre Shaw'un Londra'ya transferi neredeyse kesinleşmiş gibi görünse de, futbolcu beklenmedik bir şekilde kulübüyle sözleşme uzatmaya karar verdi. Bu, Chelsea için transfer piyasasındaki ilk ve en ağır darbe oldu.

Ardışık ret cevapları ve transfer başarısızlıkları

Khadija Shaw'dan sonra Londralılar, İsveç'in Hacken takımında 30 gol atan 19 yaşındaki yetenek Felicia Schroder'e yöneldi. Chelsea genç forvet için dünya rekoru düzeyinde bir teklif sunmuş olsa da, yarışta Real Madrid galip geldi. Madrid kulübü geçen hafta Schroder'in transferini resmen duyurdu.

Şanssızlıklar serisi Salma Paralluelo ile noktalandı. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde duble yapan İspanya milli takım oyuncusu da Chelsea'nin teklifini reddetti. Goal.com'un haberine göre Paralluelo kariyerine başka bir top kulüpte devam etmeyi tercih ediyor, bu da ' Mavileri' zor durumda bıraktı.

İstatistiklere göre, geçen sezon Chelsea için son yedi yılın en az gol atılan sezonu oldu. Takım, İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde (WSL) sadece 44 gol atabildi. Bu rakamla, küme düşen Leicester City ve outsider West Ham gibi takımlarla benzer şekilde en düşük verimliliği kaydettiler.

Hücumdaki sorunların nedenleri

Takımın hücum hattındaki sorunlar bir dizi faktöre dayanıyor:

Sam Kerr'in uzun süreli sakatlık sonrası form tutmakta zorlanması;

Mayra Ramirez'in diz sakatlığı nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçırması;

Catarina Macario ve Aggie Beever-Jones gibi futbolcuların kronik sakatlıkları.

Şu anda Sonia Bompastor'un elinde santrafor pozisyonunda sadece deneyimsiz gençler kalmış durumda. Lauren James gibi kanat oyuncularını merkeze kaydırmak da beklenen sonucu vermedi. Eğer Chelsea önümüzdeki haftalarda transfer piyasasında radikal önlemler almazsa, gelecek sezon şampiyonluk yarışındaki şansı tehlikeye girebilir.