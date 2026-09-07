“Ay artık bizim!”: Donald Trump yeni bir bölgesel iddia ile ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump bölgesel ve jeopolitik iddialarını artık Dünya gezegeninin sınırlarıyla sınırlamamaya karar verdi ve Ay'ın da Amerikalılara ait olduğunu ilan etti. Beyaz Saray lideri, kendine has alışkanlığıyla bu beklenmedik açıklamasını «Truth Social» sosyal ağı üzerinden dünya kamuoyuna duyurdu. Ağda, üzerine Amerikan bayrağı dikilmiş Dünya'nın doğal uydusunun bir fotoğrafını paylaşarak, altına kısaca «Ay bizimdir» notunu düştü.

«Truth Social»daki beklenmedik yankı ve kamuoyu şaşkınlığı

Trump'ın uzaya yönelik bu paylaşımı geniş çaplı tartışmalara yol açtı:

Anlamsız görünen zamanlama: Ağ kullanıcıları, bu paylaşımın neden tam olarak şimdi yapıldığını anlayamıyor; çünkü Eylül ayı başında ABD astronotik tarihinde Ay ile ilgili herhangi bir önemli yıl dönümü veya olağanüstü bir olay yaşanmadı;

Uzay yarışındaki sinyal: Uzmanlar bunu sadece bir PR çalışması değil, aynı zamanda Çin ve diğer rakip devletlerle Ay'ı ele geçirme konusunda yaşanan yeni uzay yarışında Washington'ın üstünlüğünü göstermeyi amaçlayan psikolojik bir işaret olarak değerlendiriyor;

Ağların tepkisi: Fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve paylaşıma konu olarak, şakalar ve ciddi tartışmalar dalgası yarattı.

2030'a kadar nükleer reaktör ve kalıcı üs planı

Beklenmedik açıklamanın arkasında ABD'nin ciddi ve stratejik uzay programları yatıyor:

Ay'daki nükleer ileri karakol: Bilindiği üzere Trump yönetimi, Ay'ı keşfetme konusunda kapsamlı planlar öne sürüyor. Buna göre ABD, 2030 yılına kadar Ay'da kalıcı bir üs (ileri karakol) kurmayı ve burayı kesintisiz enerjiyle beslemek için nükleer reaktör yerleştirmeyi hedefliyor;

Kaynaklar için mücadele: Ay'da bulunduğu düşünülen devasa su buzulları ve geleceğin enerji kaynağı olarak görülen nadir Helyum-3 izotopu, büyük devletler için yeni bir stratejik çıkar alanı haline geliyor.

Trump isimli Ay krateri? Kendi adını ölümsüzleştirme arzusu

Beyaz Saray lideri, uzay hırslarını kendi kişiliğiyle ilişkilendiriyor:

Uzay tarihinde kalma niyeti: ABD Başkanı, Amerika'nın Ay programına yaptığı büyük katkılar sayesinde Ay tarihi sayfalarında sonsuza dek yer almaya tamamen hakkı olduğunu belirtti;

Ay'daki isim: Trump, gelecekte Dünya uydusundaki herhangi bir coğrafi nesneye, kratere veya uzay istasyonu bloğuna şahsen kendi isminin verilmesini umuyor;

Uluslararası hukuktaki çelişki: Şunu belirtmek gerekir ki, BM'nin 1967 tarihli «Uzay Antlaşması»na göre, Ay ve diğer gök cisimleri insanlığın ortak mirasıdır ve hiçbir devletin bunları kendi ulusal mülkü ilan etme konusunda yasal bir dayanağı yoktur.

Sizce Ay kaynakları ve bölgelerini ele geçirme konusunda yaşanan rekabet, gelecekte yeni gezegenler arası siyasi çatışmalara mı yol açacak, yoksa uzay tüm insanlık için açık mı kalmalı? Ay'da gerçekten «Trump» isimli bir kraterin ortaya çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!