Suudi Arabistan Ligi'nde skandal olay Cristiano Ronaldo'nun gözünden kaçmadı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde futbol etiğine aykırı son derece utanç verici bir olay yaşandı. Al-Taawoun ile Al-Hilal arasındaki maçta, ev sahibi taraftarların sahadaki oyunculardan birine yönelik sarf ettiği hakaret içerikli ve çirkin sloganlar kamuoyunda büyük tepki topladı. Goal.com'un haberine göre, söz konusu karşılaşmada ev sahibi ekip taraftarları, Al-Hilal orta sahası Ruben Neves'e yönelik skandal davranışlarda bulundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Al-Taawoun taraftarları, Ruben Neves'in yakın arkadaşı ve eski milli takım arkadaşı Diogo Jota'nın trajik ölümüyle ilgili konuyu kasten gündeme getirerek Portekizli futbolcuya hakaret etti. Diogo Jota ve Ruben Neves, sadece Portekiz genç milli takımlarında birlikte oynamakla kalmamış, aynı zamanda İngiliz kulübü Wolverhampton'da da beraber forma giyerek yakın dost olmuşlardı.

Futbolcuların tepkisi ve sert protesto

Diogo Jota'nın trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından Ruben Neves, onun anısına saygı duruşu olarak Portekiz milli takımındaki maçlarında 21 numaralı formayı giymeye başlamıştı. Sahada yaşanan bu ahlaksızlığa futbolcunun kendisi de sessiz kalamadı. Cronache di Spogliatoio'nun aktardığı bilgilere göre, yaşanan olay sonrası Ruben Neves, "Yaptıklarından sonra gidip dua etmelerini bile istemiyorum" diyerek duyduğu derin nefreti ve kırgınlığı gizlemedi.

Bu utanç verici durum, tüm futbol camiası gibi Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen diğer yıldızların da dikkatinden kaçmadı. Özellikle Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo da olaya tepki göstererek taraftarların bu davranışını sert bir dille kınadı. Portekizli yıldız futbolcunun ifadelerine göre, bu tür kişilerin artık stadyumlara asla alınmaması gerekiyor.

Bu tartışma, Suudi Arabistan futbolunda taraftar kültürü ve güvenlik konularını bir kez daha gündeme getirdi. Yerel lig maçlarında spor etiğine uyulması ve rakip oyuncuların kişisel trajedilerini istismar etmeye çalışan bazı taraftarlara karşı sert disiplin cezalarının uygulanması talep ediliyor.