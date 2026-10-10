Luis Enrique'nin kızı Sira Martinez ölümlü bir trafik kazasına karıştı

·4·Dünya
Luis Enrique'nin kızı Sira Martinez ölümlü bir trafik kazasına karıştı

Ünlü İspanyol futbol uzmanı Luis Enrique'nin ailesi bir başka ağır psikolojik darbeyle sarsıldı. İtalya'nın saygın forzaroma.info yayınının haberine göre, teknik direktörün büyük kızı ve binicilik sporcusu Sira Martinez ölümle sonuçlanan korkunç bir trafik kazasına karıştı.

Elde edilen bilgilere göre, Sira'nın içinde bulunduğu otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu genç sürücü hayatını kaybetti.

Olayın detayları: N-332 karayolundaki kaza

Trajik çarpışma İspanya'nın doğusunda meydana geldi:

  • Olay yeri: Facia, Valensiya özerk bölgesindeki Oliva şehri yakınlarından geçen yoğun N-332 karayolunda kaydedildi;

  • Çarpışmanın boyutu: Sira Martinez'in yolcu olarak bulunduğu otomobil, seyir halindeyken aniden bir motosikletle çarpıştı;

  • Direksiyonda kim vardı? Söz konusu aracı 41 yaşındaki bir Birleşik Krallık vatandaşının kullandığı öğrenildi.

Kurban ve yaralıların durumu

Kazanın sonuçlarına ilişkin şu bilgiler doğrulandı:

  • 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ve acil tıbbi yardım ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı;

  • Sira Martinez yara almadı: Şans eseri araçta bulunan Sira Martinez fiziksel bir yara almadan kurtuldu, ancak olay nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

Yerel polis ve trafik ekipleri, şu anda N-332 karayolundaki kazanın nedenlerini, özellikle hız sınırları ve trafik kurallarının ihlal edilip edilmediğini titizlikle araştırmaktadır.

Luis EnriqueSira MartinezTrafik KazasıİspanyaFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ferran Torres, PSG'yi neden seçtiğini açıkladıFerran Torres, PSG'yi neden seçtiğini açıkladı15 Ağustos 16:58Luis Enrique'den dünyaya ilan: «Bu yeni bir dönemin başlangıcı!»Luis Enrique'den dünyaya ilan: «Bu yeni bir dönemin başlangıcı!»12 Ağustos 08:50Luis Enrique, PSG ile on ikinci kupasını kazandıLuis Enrique, PSG ile on ikinci kupasını kazandı31 Mayıs 05:05ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süredir ilk kez bir kadın idam edilecekABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süredir ilk kez bir kadın idam edilecek30 Eylül 09:03Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür diledi1 Ağustos 19:02İran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke ettiİran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke etti16 Eylül 11:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi