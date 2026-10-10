Luis Enrique'nin kızı Sira Martinez ölümlü bir trafik kazasına karıştı

Ünlü İspanyol futbol uzmanı Luis Enrique'nin ailesi bir başka ağır psikolojik darbeyle sarsıldı. İtalya'nın saygın forzaroma.info yayınının haberine göre, teknik direktörün büyük kızı ve binicilik sporcusu Sira Martinez ölümle sonuçlanan korkunç bir trafik kazasına karıştı.

Elde edilen bilgilere göre, Sira'nın içinde bulunduğu otomobil ile bir motosikletin çarpışması sonucu genç sürücü hayatını kaybetti.

Olayın detayları: N-332 karayolundaki kaza

Trajik çarpışma İspanya'nın doğusunda meydana geldi:

Olay yeri: Facia, Valensiya özerk bölgesindeki Oliva şehri yakınlarından geçen yoğun N-332 karayolunda kaydedildi;

Çarpışmanın boyutu: Sira Martinez'in yolcu olarak bulunduğu otomobil, seyir halindeyken aniden bir motosikletle çarpıştı;

Direksiyonda kim vardı? Söz konusu aracı 41 yaşındaki bir Birleşik Krallık vatandaşının kullandığı öğrenildi.

Kurban ve yaralıların durumu

Kazanın sonuçlarına ilişkin şu bilgiler doğrulandı:

20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ve acil tıbbi yardım ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı;

Sira Martinez yara almadı: Şans eseri araçta bulunan Sira Martinez fiziksel bir yara almadan kurtuldu, ancak olay nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

Yerel polis ve trafik ekipleri, şu anda N-332 karayolundaki kazanın nedenlerini, özellikle hız sınırları ve trafik kurallarının ihlal edilip edilmediğini titizlikle araştırmaktadır.