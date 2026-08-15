Ferran Torres, PSG'yi neden seçtiğini açıkladı

·26·Spor
Ferran Torres, PSG'yi neden seçtiğini açıkladı

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasındaki bir sonraki büyük transfer resmen gerçekleşti. İspanya Millî Takımı ve Barcelona'nın forveti Ferran Torres kariyerine Fransa şampiyonu PSG formasıyla devam edecek.

Paris kulübüne transfer olan İspanyol forvet, kararı ve yeni takımındaki hedefleri hakkında ilk kez resmî açıklamalarda bulundu.

“Bu fırsat için yönetime ve Luis Enrique'ye teşekkür ederim”

Ferran Torres, Paris kulübüne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek transferde önemli rol oynayan kişilere teşekkür etti:

“PSG gibi büyük hedefleri olan büyük bir kulüpte yeni bir maceraya başladığım için çok mutluyum. Bana bu fırsatı sunduğu için kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, sportif direktör Luis Campos ve teknik direktör Luis Enrique'ye teşekkür ederim.

Takımın mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmasına tüm gücümle yardımcı olmayı umuyorum.”

Ferran'ın Barcelona'daki başarılı dönemi

İspanyol forvet, Katalan kulübüne Ocak 2022'de katılmıştı. “Maviler-kırmızılılar” formasıyla geçirdiği yıllar boyunca takımın en önemli hücum silahlarından biri hâline geldi:

  • Maç sayısı: Tüm kulvarlarda toplam 207 resmî maç;

  • Goller: Rakip filelere gönderilen 65 gol;

  • Asistler: Takım arkadaşlarına yapılan 23 asist.

Ferran Torres, bundan böyle yakından tanıdığı teknik direktör Luis Enrique yönetiminde Ligue 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin hücum hattını güçlendirmeye çalışacak.

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Ferran TorresBarcelonaPSGLuis Enriqueİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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