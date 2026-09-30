ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süredir ilk kez bir kadın idam edilecek

ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de Christa Pike'ın idam cezasının infaz edilmesi planlanıyor. Eğer infaz gerçekleşirse, bu eyalet tarihinde 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olacak.

Şu anda 50 yaşında olan Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşını öldürmekten suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. Davası, yaklaşık otuz yıl sonra yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Vali Bill Lee, 28 Eylül'de Pike'ın cezasının hafifletilmesi talebini reddetti. Böylece 30 Eylül için planlanan infazın gerçekleşmesi adına hukuki süreç devam ediyor.

18 yaşında ölüm cezasına çarptırıldı

Pike, 1995 yılında Knoxville'deki Job Corps programında birlikte eğitim gördüğü 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ın ölümünden sorumlu tutuldu.

Bu dava kapsamında Pike, 1996 yılında birinci derece cinayetten suçlu bulunarak idama mahkûm edildi. O dönemdeki erkek arkadaşı da davada yargılandı ancak suç işlendiği sırada 17 yaşında olduğu için idam cezası almadı.

Pike ise modern ABD'de ölüm cezasına çarptırılan en genç kadınlardan biri olarak tarihe geçti.

Avukatlar cezanın hafifletilmesini istedi

Pike'ın savunma avukatları, valiye gönderdikleri af talebinde, müvekkillerinin çocukluk yıllarında cinsel istismar ve diğer ağır travmalara maruz kaldığını, ayrıca ruh sağlığı sorunları yaşadığını vurguladı.

Avukatlar, Pike'ın 18 yaşındaki hali ile şu anki 50 yaşındaki hali arasında fark olduğunu belirterek, idam cezasının müebbet hapis cezasına çevrilmesini talep etti. Af talebinde, cezaevinde tedavi gördüğü ve pişmanlık duyduğu bilgileri de yer aldı.

Vali kararını değiştirmedi

Tennessee Valisi Bill Lee, Pike'ın af talebini inceledikten sonra eyalet tarafından belirlenen cezanın korunacağını açıkladı.

Bu kararın ardından Pike'ın avukatları, infazı durdurmak için kalan hukuki yolları kullanacaklarını belirtti.

Tennessee Yüksek Mahkemesi ise 2025 yılında infaz tarihini 30 Eylül 2026 olarak belirledi. Mahkeme belgesinde, cezanın infazı için yasal bir engel bulunmadığı kaydedildi.

Bu dava neden özel bir ilgi görüyor?

Pike'ın davası, sadece suç işlendiği sıradaki yaşıyla değil; aynı zamanda idam cezasının uygulanması, çocukluk travmaları ve bir insanın yıllar içindeki değişimi gibi hukuki tartışmaları da gündeme taşıdı.

Şu anda maktul Colleen Slemmer'ın annesi infazın gerçekleşmesini destekliyor. Anne, yaklaşık otuz yıldır kızı için adaletin yerini bulmasını beklediğini ifade etti.

Bu nedenle dava etrafında iki farklı bakış açısı bulunuyor: Pike'ın avukatları onun yaşını ve çocukluktaki ağır geçmişini ceza indirimi için önemli bir faktör olarak sunarken, mağdurun ailesi mahkeme tarafından belirlenen cezanın infazını bekliyor.

30 Eylül — kritik tarih

Mevcut plana göre, Christa Pike'ın idam cezası 30 Eylül 2026 tarihinde infaz edilecek. Eğer infaz gerçekleşirse, bu Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir bir kadına yönelik ilk idam cezası infazı olacak.

Yaklaşık 30 yıl süren bu dava, böylece bir kez daha ABD'deki idam cezası, af yetkisi ve suç işlendiği sıradaki yaş gibi karmaşık hukuki meseleleri kamuoyu tartışmalarının merkezine taşıdı.