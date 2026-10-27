İspanya'da otobüs 20 metrelik uçuruma yuvarlandı, 87 kişi yaralandı

·7·Dünya
İspanya'da otobüs 20 metrelik uçuruma yuvarlandı, 87 kişi yaralandı

İspanya'nın Barselona şehri yakınlarında bir otobüsün yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlanması sonucu en az 83 kişi yaralandı. Son gelen bilgilere göre tıbbi yardım alanların sayısı 87'ye ulaştı. Bu durum BB tarafından bildirildi.

Olay, 25 Ekim günü Katalonya bölgesindeki Fogars-de-Montclus mevkiinde, dar ve virajlı BV-5114 karayolunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre otobüs yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıya düştü.

İlk haberlerde yedi kişinin ağır, 18 kişinin orta derecede, 58 kişinin ise hafif yaralandığı belirtilmişti. Daha sonraki güncellemelerde yaralı sayısının 87'ye yükseldiği kaydedildi.

Olay yerine 23 ambulans ve iki tıbbi helikopter sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına itfaiyeciler, sağlık personeli, dağ kurtarma ekipleri ve psikolojik destek grupları katıldı.

Katalonya Hükümeti Sağlık Bakanı Olga Pané, kurtarma ekiplerinin olay yeri ve çevresini tarayarak başka yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. Bölgenin zorlu arazi yapısı arama-kurtarma çalışmalarını güçleştirdi.

Otobüsün yoldan çıkma nedenlerine ilişkin soruşturma devam ediyor. İlk raporlarda olayda hayatını kaybeden kimse olmadığı bilgisi yer aldı.

İspanyaKatalonyaBarselonaTrafik KazasıKaza
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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