Luis Enrique'den dünyaya ilan: «Bu yeni bir dönemin başlangıcı!»

İspanya Millî Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı. Bu tarihi başarı ve İspanyol futbolunun altın dönemi hakkında PSG başantrenörü ve millî takımın eski teknik direktörü Luis Enrique 20minutos yayınına verdiği röportajda değerlendirmelerde bulundu.

«İkinci yıldız henüz başlangıç»

İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından Luis Enrique, ülke futbolunun zirveye ulaştığını ve bu başarıların devam edeceğini vurguladı:

«İspanyol futbolu şu anda tam anlamıyla en üst seviyede. Uzun zamandır arzuladığımız ikinci yıldızı formamıza taktıktan sonra, bu büyük zaferin millî takımımız ve tüm İspanyol futbolu için yeni bir zaferler döneminin başlangıcı olduğuna çelik gibi inanıyorum. Bir zamanlar merhum Luis Aragonés, kombinasyon oyununa ve topa sahip olmaya dayalı futbol anlayışımızın temelini atmıştı. Daha sonra Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona, bu çekici ve hücum futbolunu dünyaya göstererek peş peşe zaferler kazanmaya başladı. Bugünün dünya şampiyonları için zafer yolunu açanlar onlar oldu»— dedi Luis Enrique.

Pasifik'in ötesindeki zafer: İspanya Arjantin'i nasıl tahtından indirdi?

2026 Dünya Kupası finali, zorlu ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Dram dolu karşılaşmada İspanyollar, sağlam taktikleri ve iradeleri sayesinde 1-0'lık zaferini ilan ederek kupayı kazandı.

Bu galibiyetle İspanya, 2010'da Güney Afrika'da elde ettiği başarıyı yıllar sonra bir kez daha tekrarladı ve dünyanın en güçlü millî takımı olduğunu kanıtladı.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.