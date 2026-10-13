Hindistan'da uçuş sırasında powerbank alev aldı (video)

·0·Dünya
Hindistan'da uçuş sırasında powerbank alev aldı (video)

Hindistan'da Delhi'den Chennai'ye giden bir IndiGo uçağında powerbank alev aldı. Olay nedeniyle uçak rotasını değiştirerek Haydarabad Havalimanı'na iniş yaptı.

The Indian Express'in 11 Ekim 2026 tarihli haberine göre olay, 6E 6115 sefer sayılı uçuşta meydana geldi. Uçak kabinindeki üst bagaj bölmesinden duman çıkması üzerine kabin ekibi hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Pilotlar güvenlik prosedürleri gereği uçağı Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na yönlendirdi. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı; yolcular ve mürettebat arasında yaralanan olmadı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kabin ekibi ve bazı yolcuların bagaj bölmesindeki yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Olayın ardından yolcuları Chennai'ye ulaştırmak için başka bir uçak tahsis edildi. IndiGo havayolu şirketi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

IndiGoHindistanRajiv Gandhi Uluslararası HavalimanıHavacılık OlayıUçuş Güvenliği
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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