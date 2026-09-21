Uçuşta alevli panik: Eski bakan uçakta beklenmedik bir yangına neden oldu

Uluslararası havacılık güvenliği tarihinde nadir görülen ve sinematik dramaları anımsatan paradoksal bir acil durum yaşandı. Hollanda'nın eski Ulaştırma Bakanı ve ünlü ulusal havayolu şirketi KLM'nin eski CEO'su Camiel Eurlings, bir zamanlar yönettiği şirketin uçağında gerçek bir yangının çıkmasına neden oldu. Hollanda'nın saygın RTL Nieuws portalından alınan bilgilere göre olay, hava aracı kalkış yaptıktan 5,5 saat sonra business class kabininde meydana geldi. Acil durumun sebebi, eski bakanın uçuş sırasında telefonunu şarj etmek için bağladığı powerbank (harici batarya) oldu.

Görgü tanıklarına göre, önce kabinde yüksek bir patlama sesi duyuldu, ardından Eurlings'in koltuğunun üzerinde aniden güçlü alevler yükseldi. Mürettebatın saniyeler içinde gösterdiği hız ve profesyonellik sayesinde yangın kabine yayılmadan hemen söndürüldü ve eski CEO hafif yaralarla olayı atlattı. En ilginç olanı ise, KLM kurallarına göre powerbank'lerin el bagajında taşınmasına izin verilse de, uçak içinde cihazları şarj etmek için kullanılmalarının kesinlikle yasak olmasıydı; bu kurallar bizzat Eurlings'in görev yaptığı yıllarda da yürürlükteydi.

Peki, havacılığın eski baş yöneticisi kendi onayladığı katı güvenlik prosedürünü nasıl ihlal etti, lityum iyon piller yüksek irtifada neden patlıyor ve bu ses getiren olaydan sonra havacılıkta ne tür yeni yasaklar getirilecek?

«Yüksek patlama sesi, alevler ve 5,5 saatlik uçuş»: Uçaktaki yangının detayları

Havada meydana gelen acil durumun temel kanıtları ve gerçekleri:

Sorumlu kişinin statüsü: Olayın merkezindeki yolcu — Hollanda'nın eski Ulaştırma Bakanı ve eski KLM CEO'su Camiel Eurlings;

Konum ve uçuş süresi: Yangın, uçak kalkış yaptıktan tam 5,5 saat sonra business class kabininde başladı;

Yanma mekanizması: Akıllı telefonu şarj etmekte olan powerbank önce şiddetli bir şekilde patladı, ardından koltuk çevresini alevler sardı;

Mürettebatın çevikliği: Hostesler ve pilotlar özel yangın söndürme ekipmanlarını derhal devreye sokarak alevleri birkaç saniye içinde kontrol altına aldı;

Kural ihlali faktörü: KLM gerekliliklerine göre, uçuş sırasında powerbank kullanımı kesinlikle yasaktır ve eski yönetici kendi şirketinin temel protokolünü açıkça ihlal etmiştir;

Hafif yaralanma: Eurlings, alevleri kontrol altına almaya ve tehlikeli cihazı uzaklaştırmaya çalışırken hafif yanıklar aldı.

Hava aracındaki acil durum: KLM uçuşu ve Eurlings vakası göstergeleri

Olayın operasyonel detayları ve havacılık kurallarının karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler Resmi yönetmelik ve gerçekler Olay katılımcısı Hollanda eski Ulaştırma Bakanı, eski KLM yöneticisi Camiel Eurlings Olay yeri KLM uçağının business class kabini Alevlenme zamanı Uçuş başladıktan 5,5 saat sonra Yangın sebebi Akıllı telefona bağlı arızalı harici batarya (powerbank) KLM güvenlik kuralı Powerbank kabine alınabilir, ancak kullanımı kesinlikle yasaktır Kural ihlali durumu Eski CEO kendi şirketinin iç düzenini ihlal etti Sonuçlar ve yaralanmalar Yangın mürettebat tarafından hızla söndürüldü; Eurlings hafif yaralandı

Havacılık güvenliği ekspertizi: Powerbank'ler havada neden bombaya dönüşüyor?

Havacılık uzmanları ve uluslararası güvenlik mühendislerinin sonuçları:

Termal kaçak (Thermal Runaway): Lityum iyon piller, basınç ve sıcaklık değişimlerinde dahili kısa devre yapabilir; şarj sırasında ısınan batarya oksijenle tepkimeye girerek patlama seviyesinde alev oluşturur;

Bagajdan kabine taşıma zorunluluğu: Uluslararası havacılık kurallarına göre, powerbank'lerin bagaj bölümüne verilmesi tamamen yasaktır; çünkü bagaj bölümünde yangın çıkarsa mürettebat bunu göremez ve uçak düşebilir;

Kullanım kısıtlaması neden gereklidir? Uçak kabininde şarj edilmelerinin yasaklanmasının nedeni, ısınma tepkimesini yapay olarak hızlandırmamak ve patlama riskini sıfıra indirmektir;

Ders ve sorumluluk: Böylesine yüksek bir makamda bulunmuş bir şahsın basit bir kuralı önemsememesi, uçaklardaki güvenlik protokolleri denetiminin makam ve statüden bağımsız olarak herkese eşit derecede katı olması gerektiğini göstermiştir.

Camiel Eurlings ile ilgili bu acil durum, modern cihazların ve şarj araçlarının havada nasıl korkunç bir tehlikeye dönüşebileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Sizce uçaklarda powerbank kullanımına yönelik yasakların denetimi daha da sıkılaştırılmalı mı (örneğin, uçuş öncesi mühürlenmeleri)? Uçuş sırasında telefonunuzu şarj etmek için harici batarya kullandığınız durumlar oldu mu? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve tüm hava yolu yolcuları için hayati önem taşıyan bu uyarıcı haberi sevdiklerinizle paylaşın!