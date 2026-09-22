Uçakta powerbank alev aldı: KLM uçağı Amsterdam'a dönmek zorunda kaldı

17 Eylül 2026 tarihinde Amsterdam'dan Curaçao'ya giden bir KLM uçağında powerbank alev aldı. Olay, uçuşun başlamasından yaklaşık 5,5 saat sonra business class bölümünde meydana geldi.

RTL Nieuws'un haberine göre, powerbank Hollanda'nın eski ulaştırma bakanı ve eski KLM yöneticisi Camiel Eurlings'e aitti. Uçaktaki bir yolcu, cihazın olay sırasında şarj edildiğini bildirdi. Eurlings'in olayda hafif yaralandığı belirtiliyor. KLM ise yolcunun kişisel bilgilerini doğrulamayacağını açıkladı.

Yolculardan biri, önce şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, ardından koltuğun yakınında alevlerin yükseldiğini ifade etti. Kabin ekibi yangını hızla kontrol altına alarak yolcuları sakinleştirdi.

Olay nedeniyle uçağın kaptan pilotu, Atlantik Okyanusu üzerindeki uçuşu durdurarak Amsterdam Schiphol Havalimanı'na dönme kararı aldı. Uçakta 322 yolcu bulunuyordu. Yolcular KLM tarafından otellere yerleştirildi ve ertesi gün başka bir uçakla Curaçao'ya hareket ettiler.

KLM kurallarına göre yolcuların yanlarında powerbank bulundurmalarına izin veriliyor, ancak uçuş sırasında bu cihazların kullanılması veya şarj edilmesi yasak. Şirket olayla ilgili soruşturma başlattı.

Camiel Eurlings, 2007-2010 yılları arasında Hollanda Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra Air France-KLM yönetiminde çalıştı ve 2013-2014 yılları arasında KLM'nin başkan ve CEO'su olarak görev aldı.