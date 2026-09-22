Uçakta powerbank alev aldı: KLM uçağı Amsterdam'a dönmek zorunda kaldı

·63·Dünya
Uçakta powerbank alev aldı: KLM uçağı Amsterdam'a dönmek zorunda kaldı

17 Eylül 2026 tarihinde Amsterdam'dan Curaçao'ya giden bir KLM uçağında powerbank alev aldı. Olay, uçuşun başlamasından yaklaşık 5,5 saat sonra business class bölümünde meydana geldi.

RTL Nieuws'un haberine göre, powerbank Hollanda'nın eski ulaştırma bakanı ve eski KLM yöneticisi Camiel Eurlings'e aitti. Uçaktaki bir yolcu, cihazın olay sırasında şarj edildiğini bildirdi. Eurlings'in olayda hafif yaralandığı belirtiliyor. KLM ise yolcunun kişisel bilgilerini doğrulamayacağını açıkladı.

Yolculardan biri, önce şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, ardından koltuğun yakınında alevlerin yükseldiğini ifade etti. Kabin ekibi yangını hızla kontrol altına alarak yolcuları sakinleştirdi.

Olay nedeniyle uçağın kaptan pilotu, Atlantik Okyanusu üzerindeki uçuşu durdurarak Amsterdam Schiphol Havalimanı'na dönme kararı aldı. Uçakta 322 yolcu bulunuyordu. Yolcular KLM tarafından otellere yerleştirildi ve ertesi gün başka bir uçakla Curaçao'ya hareket ettiler.

KLM kurallarına göre yolcuların yanlarında powerbank bulundurmalarına izin veriliyor, ancak uçuş sırasında bu cihazların kullanılması veya şarj edilmesi yasak. Şirket olayla ilgili soruşturma başlattı.

Camiel Eurlings, 2007-2010 yılları arasında Hollanda Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra Air France-KLM yönetiminde çalıştı ve 2013-2014 yılları arasında KLM'nin başkan ve CEO'su olarak görev aldı.

Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

12 yaşındaki Pokémon blogeri kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti12 yaşındaki Pokémon blogeri kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiDün, 21:253,5 metrelik köpek balığı Busan parkına girerek insanları hayrete düşürdü3,5 metrelik köpek balığı Busan parkına girerek insanları hayrete düşürdüDün, 21:03Çin'de 70 yaşındaki kadın tabutta uyandıÇin'de 70 yaşındaki kadın tabutta uyandıDün, 21:02Muhammed Salah'ın Trabzon'da oturduğu sıradan taş hayranlar için "ziyaretgâh" oldu (video)Muhammed Salah'ın Trabzon'da oturduğu sıradan taş hayranlar için "ziyaretgâh" oldu (video)Dün, 20:5670 yaşındaki kadın ölümünden bir gün sonra tabutta uyandı70 yaşındaki kadın ölümünden bir gün sonra tabutta uyandıDün, 20:15Mescid-i Haram müezzini Şeyh İbrahim el-Medeni vefat ettiMescid-i Haram müezzini Şeyh İbrahim el-Medeni vefat ettiDün, 19:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba