İstanbul'da ateş düşürücü şurubu fazla içen küçük kız hayatını kaybetti

Türkiye'nin İstanbul şehrinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu, ateş düşürücü şurubu normalden fazla içmesi sonucu hayatını kaybetti. Konuyla ilgili haberi “Haberler” yayın organı duyurdu.

Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İlk tahminlere göre trajedinin nedeninin doz aşımı olabileceği düşünülüyor. Ancak bu durum henüz kesinleşmiş değil.

Olayın ardından uzmanlar, çocuklara ateş düşürücü ilaç verirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Doktor Günay Jantur, ilaç dozunun çocuğun kilosuna göre belirlenmesi ve doktor tavsiyesine uygun olarak verilmesi gerektiğini belirtti.

Uzman ayrıca, şurubun etkisini beklemeden tekrar vermenin tehlikeli olabileceğini hatırlattı. Özellikle parasetamolün aşırı dozda alınması karaciğere ciddi zararlar verebilir.

Doktorlar, ebeveynlere ilaç dozunu kendi başlarına artırmamalarını ve çocuğun durumu kötüleşirse tıbbi yardım almalarını tavsiye ediyor.