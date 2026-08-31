«Mekke» Anlaşması: İstanbul'da önemli bir toplantı başlıyor

·6·Dünya
«Mekke» Anlaşması: İstanbul'da önemli bir toplantı başlıyor

31 Ağustos'ta İstanbul'da Orta Doğu güvenliği için büyük önem taşıyan siyasi bir toplantının yapılması bekleniyor. Toplantıda, «Mekke» Anlaşması çerçevesinde katılımcı ülkelerin dış politika ve savunma alanından sorumlu yetkilileri bir araya gelecek.

Toplantının temel amacı, anlaşmada belirlenen mutabakatların hangi pratik mekanizmalarla geliştirilebileceğini tartışmaktır.

İstanbul'da kimler bir araya gelecek?

İlk toplantıya, anlaşmayı imzalayan ülkelerin üst düzey temsilcileri katılacak.

Özellikle:

  • dışişleri bakanları;

  • savunma bakanları;

  • Genelkurmay başkanları;

  • güvenlik ve savunma konularından sorumlu diğer yetkililer.

Bu heyet yapısı, toplantının sadece diplomatik diyalogla sınırlı kalmayacağının bir göstergesidir.

Savunma konusu neden bu kadar önemli?

«Mekke» Anlaşması kapsamında siyasi mutabakatların yanı sıra güvenlik ve savunma alanları da özel bir önem taşımaktadır.

Dışişleri bakanları siyasi ve diplomatik konuları ele alırken, savunma bakanları ve Genelkurmay başkanlarının katılımı, askeri iş birliği konularının da gündemde olacağı anlamına geliyor.

İstanbul'daki toplantı, anlaşmanın bir sonraki aşamasının nasıl şekilleneceğini belirleyebilir.

Bu toplantı neleri değiştirebilir?

İlk toplantının önemi, tarafların anlaşmanın imzalanmasından sonraki pratik adımları tartışma imkânı bulacak olmasından kaynaklanıyor.

Beklenen temel alanlar:

  1. Siyasi diyaloğun güçlendirilmesi;

  2. Savunma alanında iş birliği mekanizmalarının tartışılması;

  3. Güvenlik konularında koordinasyonun artırılması;

  4. Gelecek toplantılar ve ortak girişimler için bir temel oluşturulması.

Temel soru: Anlaşma artık nasıl işleyecek?

«Mekke» Anlaşması'nın siyasi önemi imzalanmasıyla bitmiyor. Aksine, 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılması beklenen ilk siyasi ve savunma komitesi toplantısı, mutabakatları pratik mekanizmalara dönüştürme sürecinin başlangıcı olabilir.

Bu nedenle dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra Genelkurmay başkanlarının aynı masa etrafında toplanması, tarafların anlaşmaya nasıl bir siyasi ve güvenlik içeriği kazandıracağını gösterecektir.

En önemlisi, İstanbul'daki toplantının ardından «Mekke» Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin sonraki rotasının netleşmesi bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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