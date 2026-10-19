Üç günde 3 kilogram jöleli şeker yiyen adam hastanelik oldu

Büyük Britanya'da yaşayan 33 yaşındaki bir kamyon şoförü, kısa sürede aşırı miktarda jöleli şeker tükettikten sonra acil tıbbi yardıma ihtiyaç duydu. Şiddetli karın ağrısı ve diğer ciddi semptomlarla hastaneye kaldırıldı.

Yorkshire'lı Nathan Remington, jöleli şekerlemelere olan tutkusu nedeniyle Amazon üzerinden 3 kilogramlık Haribo Cola Jelly kutusu sipariş etti. Toplam enerji değeri 10.461 kilokalori olan şekerlemeleri adam sadece üç gün içinde bitirdi.

Kısa süre sonra şiddetli karın ağrısı, aşırı terleme, tansiyon yükselmesi ve soğuk terleme gibi şikayetleri başladı. Başlangıçta doktorlar gıda zehirlenmesinden şüphelendiler, ancak yapılan ek tetkikler sindirim sistemindeki jelatin miktarının normalden çok daha yüksek olduğunu gösterdi. Sonuç olarak Nathan'a akut divertikülit teşhisi konuldu.

Divertikülit nedir?

Divertikülit, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük keselerin iltihaplanması veya enfeksiyon kapması ile ilgili bir hastalıktır. En temel belirtilerinden biri karnın sol alt kısmında hissedilen şiddetli ve uzun süreli ağrıdır. Ayrıca ateş, titreme, sindirim bozukluğu ve kusma da görülebilir.

Ağır vakalarda bağırsak duvarının delinmesi ve peritonit gibi tehlikeli komplikasyonların gelişme ihtimali vardır. Bazı hastalarda dışkıda kan veya mukus da görülebilir.

Adam altı gün hastanede tedavi gördü

Doktorlar, Nathan'ın ağız yoluyla yiyecek ve içecek almasını geçici olarak yasaklayarak damardan sıvı tedavisine başladılar. Yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle altı gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi.

Neyse ki adam tamamen iyileşti. Ancak bu olaydan sonra uzun bir süre jöleli şekerlerden uzak duracağı kesin.

Bu olay, şekerlemelerin aşırı tüketilmesinin sağlığa zarar verebileceğini hatırlatıyor. Karında şiddetli veya uzun süreli ağrı, ateş ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkarsa, kendi kendine tedavi uygulamadan bir doktora başvurmak önemlidir.