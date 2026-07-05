Vekilin evinden 57 milyon dolar ve altından iç çamaşırı çıktı

Irak'ta parlamento üyesi Hind el-Abbası'nın evinde yapılan aramada bulunan zenginlikler ülkede büyük yankı uyandırdı. Yerel kaynaklara göre, operasyon sırasında evin içinden 57 milyon dolar nakit para, 27 kilogram altın ve saf altından yapılmış kadın iç çamaşırı ele geçirildi.

Bu konuda Haberler ve Shafaq News gibi birçok yayın organı haber verdi.

Soruşturma yetkililerinin açıklamasına göre, tespit edilen tüm para ve kıymetli eşyalar delil olarak el konulmak üzere müsadere edildi. Bu olayla ilgili kapsamlı soruşturma faaliyetleri devam etmektedir.

İlk bilgilere göre, Hind el-Abbası ile birlikte 46 kişi daha yolsuzluk, yasadışı servet edinme ve görev yetkilerini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetleri bu dosya kapsamında müsadere edilen zenginliklerin kaynağını araştırmaktadır. Soruşturma sonucunda şüphelilerin suçu mahkemede tam olarak ispatlanırsa, ömür boyu hapis ve yasadışı edinilen malvarlığının tamamen müsaderesi cezası verilebilir.

Bu olay, Irak'ta yolsuzlukla mücadele kapsamındaki en ses getirişli davalarından biri olarak geniş şekilde tartışılmaktadır.