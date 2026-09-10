Çin'de keneler yoluyla bulaşan yeni ve tehlikeli bir virüs tespit edildi

Dünya tıp ve bilim camiasının dikkati yeniden Çin'e çevrildi. Pekin'deki Patojen Araştırma ve Biyogüvenlik Merkez Laboratuvarı bilim insanları, keneler yoluyla insanlara bulaşan yeni ve tehlikeli bir patojeni resmen kaydettiler. Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden biri olan The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre uzmanlar, ortonayrovirüs ailesine mensup yeni bir virüs suşu tespit ederek genetik özelliklerini ortaya koydular. Bu bilinmeyen etken, insan vücudunda yüksek ateş ve tehlikeli klinik belirtilere yol açabiliyor. Peki, bilim insanları tarafından keşfedilen bu yeni virüs nasıl adlandırıldı, belirtileri nelerdir ve keneler insanlara nasıl bir tehdit oluşturuyor? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan ALTNV patojeninin kökeni, kendine has genetik yapısı ve ilk vaka geçmişiyle ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Metatranskriptom analizi ve Pekinli bilim insanlarının keşfi

Pekin'deki önde gelen laboratuvar araştırmacıları, hastaları derinlemesine tıbbi muayeneden geçirirken yeni bir patojeni izole etmeyi başardılar:

Karmaşık genetik dizileme: Uzmanlar metatranskriptom dizileme yöntemiyle virüsü tamamen ayrıştırdılar;

Sıra dışı sonuç: SFTS (trombositopeni sendromlu şiddetli ateş) belirtileri gösteren ancak DBV testi negatif çıkan hastaların vücudunda daha önce bilim dünyasının bilmediği yeni bir patojen bulundu;

Resmi isim verildi: Araştırmacılar bu yeni ortonayrovirüs türüne «Asya uzun boynuzlu kene nayrovirüsü» (Asian longhorned tick nairovirus — ALTNV ) adını verdiler;

Yüksek ateş riski: Bilim insanlarının vardığı sonuca göre ALTNV, doğrudan kene ısırığı yoluyla insan vücuduna geçiyor ve şiddetli ateş (lixoradka) ile zehirlenmeye yol açıyor.

Pekinli araştırmacı grubu, «Metatranskriptom dizilemesi yaptık ve yeni virüsü izole ettik. Elde edilen veriler, ALTNV'nin keneler yoluyla bulaşan ve insanlarda yüksek ateşe neden olan, yeni ortaya çıkmış bir patojen ortonayrovirüs olduğunu gösteriyor» açıklamasında bulundu.

Filogenetik analiz: Yüzde 80'den az benzerlik ve yeni tür onayı

Bilim insanları, yeni virüsün evrimsel kökenini ve biyolojik yapısını incelerken şu önemli noktaları kaydettiler:

Amino asit farklılığı: Filogenetik analiz sonuçlarına göre, yeni keşfedilen ALTNV virüsünün bilinen diğer ortonayrovirüslerle amino asit dizilimi benzerliği yüzde 80,04'ten azdır ve bu durum onun tamamen bağımsız ve yeni bir tür olduğunu kanıtlıyor;

WELV ailesinin yeni üyesi: Bu patojen, daha önce bahsedilen WELV ortonayrovirüsleri ile aynı gruba mensuptur ve onların evrimsel ağını genişletmektedir;

Omurgalılar ve insanlar için tehlike: Bu gruptaki tüm virüsler keneler tarafından taşınır ve insanlardan başka diğer omurgalı hayvanlara da aktif olarak bulaşabilir.

Temel çözüm ve Nairobi hastalığının yeni tehlikesi

Pek çok sağlık uzmanını ve kamuoyunu ilgilendiren en önemli konu, ortonayrovirüslerin ne derece epidemiyolojik risk taşıdığı ve bu patojenin ne zamandan beri yayıldığıdır. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, bu ortonayrovirüs grubunun adı aslında koyun ve keçilerin mide-bağırsak sistemine ciddi zarar veren «Nairobi koyun hastalığı»ndan gelmektedir. Ancak artık bu ailenin üyeleri mutasyona uğrayarak insan vücuduna da doğrudan uyum sağlamaktadır. Eldeki bilgilere göre, bu gruptaki enfeksiyonla ilgili ilk vaka resmen 2019 yılında kaydedilmiş olsa da, bugün yeni ALTNV suşunun keşfi, doğadaki kene tehlikesinin giderek dönüştüğünü göstermektedir. Uzmanlar doğaya çıkarken ve hayvancılıkla uğraşırken kene ısırıklarına karşı dikkatli olunmasını, ısırılma durumunda ise derhal bir doktora başvurulmasını tavsiye ediyor.

Sizce dünya genelinde keneler ve diğer böcekler yoluyla yayılan yeni türdeki bilinmeyen virüsler gelecekte yeni pandemilere yol açabilir mi? İlkbahar ve yaz aylarında kenelerden korunmak için ne tür önlemler alınması gerektiğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve tıp dünyasındaki bu önemli gelişmeyi sevdiklerinizin sağlığını korumak için paylaşın!