Rapçi Navai'nin Kazakistan sınırında gözaltına alındığı iddia ediliyor

BDT ve Rusça müzik dünyasında ün kazanan ünlü rapçi Navai (Navay Bakirov) Kazakistan sınırında kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığına dair haberler yayıldı. Medya ve çeşitli kaynaklara göre, sanatçının kullandığı veya içinde bulunduğu araçta yapılan aramada yasaklı maddeler bulundu.

Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları resmi açıklamaları bekliyor.

Korday sınır kapısındaki olay: İlk detaylar

Yayılan haberlere göre olay şu şekilde gelişti:

Olayın zamanı ve yeri: Rapçi, 13 Ekim günü Kazakistan sınırında bulunan «Korday» kontrol noktasından geçtiği sırada durduruldu;

Gözaltı nedeni: Sınır muhafızları ve gümrük memurları tarafından araçta yapılan aramada, yasaklı bir madde (uyuşturucu) bulunduğu iddia ediliyor;

Tedbir kararı: Haberlere göre, Navay Bakirov olay yerinde gözaltına alınarak geçici tutukevine (IVS) yerleştirildi.

Soruşturma ve inceleme bekleniyor

Şu ana kadar Kazakistan kolluk kuvvetleri veya sanatçının resmi temsilcileri tarafından konuyla ilgili detaylı bir resmi açıklama yapılmadı:

Madde ekspertizi: Tespit edilen maddenin tam içeriğini ve ağırlığını belirlemek için ekspertiz yapılması bekleniyor;

Hukuki sonuçlar: Eğer bu bilgiler resmen doğrulanırsa, rapçi hakkında kaçakçılık veya yasaklı maddeleri yasa dışı bulundurma/taşıma suçlarından ceza davası açılabilir.

Resmi makamlardan nihai sonuçlar ve ek detaylar beklenmektedir.