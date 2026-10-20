Navai hakkındaki ceza davası düştü: Rapçi Kazakistan'dan sınır dışı edildi

·6·Dünya
Navai hakkındaki ceza davası düştü: Rapçi Kazakistan'dan sınır dışı edildi

Rus rapçi Navai (Navai Bakirov) hakkında Kazakistan'da açılan ceza davası düştü. Müzisyenin kendisi ise ülke dışına çıkarıldı. Yerel ve uluslararası medya, Kazakistan polisine dayandırdığı haberinde bu gelişmeyi duyurdu.

Jambıl Bölgesi Polis Departmanı, davanın rapçinin eylemlerinden dolayı içtenlikle pişmanlık duyması ve suçu ilk kez işlemiş olması göz önünde bulundurularak kapatıldığını belirtti. Ancak dava, beraat dışı nedenlerle kapatıldı. Bu karar, müzisyenin suçsuz bulunduğu anlamına gelmiyor.

Hatırlatmak gerekirse Navai, 13 Ekim'de Kazakistan'ın Kırgızistan sınırındaki Korday kontrol noktasından ülkeye giriş yaparken durdurulmuştu. Aracında yapılan aramada kolluk kuvvetleri yasaklı madde tespit ederek el koymuştu. Bunun üzerine müzisyen hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı bulundurma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

15 Ekim'de mahkeme, rapçinin iki ay süreyle tutuklanmasına karar vermişti. Ancak daha sonra ceza davası düşürüldü ve Navai Kazakistan'dansınır dışı edildi.

Navai BakirovKazakistan PolisiKorday Kontrol NoktasıUyuşturucu KaçakçılığıRus Rapçi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rapçi Guf, Kazakistan'da uyuşturucu nedeniyle tutuklanan Navai'yi savunduRapçi Guf, Kazakistan'da uyuşturucu nedeniyle tutuklanan Navai'yi savundu16 Ekim 19:56Almatı'daki elit bir okulda öğrencilerin toplu zehirlenmesi yaşandıAlmatı'daki elit bir okulda öğrencilerin toplu zehirlenmesi yaşandı14 Ekim 19:41Rapçi Navai'nin Kazakistan sınırında gözaltına alındığı iddia ediliyorRapçi Navai'nin Kazakistan sınırında gözaltına alındığı iddia ediliyor14 Ekim 22:30Milyarderin oğlunun 1,2 milyon dolarlık düğünü herkesi hayrete düşürdüMilyarderin oğlunun 1,2 milyon dolarlık düğünü herkesi hayrete düşürdü14 Eylül 17:172035'e Kadar Tahmin: Hangi Mühendislik Alanlarına En Çok Talep Olacak?2035'e Kadar Tahmin: Hangi Mühendislik Alanlarına En Çok Talep Olacak?Bugün 13:06Japon bilim insanları inekleri neden zebraya dönüştürdüJapon bilim insanları inekleri neden zebraya dönüştürdüBugün 11:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor