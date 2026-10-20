Navai hakkındaki ceza davası düştü: Rapçi Kazakistan'dan sınır dışı edildi

Rus rapçi Navai (Navai Bakirov) hakkında Kazakistan'da açılan ceza davası düştü. Müzisyenin kendisi ise ülke dışına çıkarıldı. Yerel ve uluslararası medya, Kazakistan polisine dayandırdığı haberinde bu gelişmeyi duyurdu.

Jambıl Bölgesi Polis Departmanı, davanın rapçinin eylemlerinden dolayı içtenlikle pişmanlık duyması ve suçu ilk kez işlemiş olması göz önünde bulundurularak kapatıldığını belirtti. Ancak dava, beraat dışı nedenlerle kapatıldı. Bu karar, müzisyenin suçsuz bulunduğu anlamına gelmiyor.

Hatırlatmak gerekirse Navai, 13 Ekim'de Kazakistan'ın Kırgızistan sınırındaki Korday kontrol noktasından ülkeye giriş yaparken durdurulmuştu. Aracında yapılan aramada kolluk kuvvetleri yasaklı madde tespit ederek el koymuştu. Bunun üzerine müzisyen hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı bulundurma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

15 Ekim'de mahkeme, rapçinin iki ay süreyle tutuklanmasına karar vermişti. Ancak daha sonra ceza davası düşürüldü ve Navai Kazakistan'dansınır dışı edildi.