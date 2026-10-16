Rapçi Guf, Kazakistan'da uyuşturucu nedeniyle tutuklanan Navai'yi savundu

Rus rap dünyasının efsanesi Guf (Aleksey Dolmatov) meslektaşı ve dostu, ünlü rapçi Navai'nin (Navai Bakirov) Kazakistan'da uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından meslektaşına açıkça destek vererek, yöneltilen suçlamalara kesinlikle inanmadığını belirtti.

Şu anda Kazakistan mahkemesi tarafından Rus sanatçı hakkında 2 aylık tutuklama kararı verilmiş olup, Rusya'nın resmi diplomatik kurumları da duruma müdahil oldu.

«Arbat'ta bekliyoruz, kardeşim!»: Guf ne dedi?

Aleksey Dolmatov paylaşımında Navai'ye kardeşim diyerek, onun uyuşturucuyla bir ilgisi olmadığını vurguladı:

«Kardeşim, senin nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Asla böyle bir şey yapmazsın! Hakkında yayılan iftiralara asla inanmıyorum! Her şeyin iyi olacağına eminim! Seni Arbat'ta bekliyoruz, kardeşim», — diye yazdı Guf.

Sınırda tutuklama ve mahkeme kararı: Olay nasıl gerçekleşti?

Olayların gelişimi şu şekilde oldu:

Sınırda gözaltı: 13 Ekim'de Navai, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Hizmetleri ve polis memurları tarafından ülkeye girişi sırasında yakalandı. Aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine uyuşturucu kaçakçılığı girişimi suçlamasıyla ceza davası açıldı;

2 aylık tutukluluk: 15 Ekim sabahı Cambıl bölgesi Korday İlçe Mahkemesi kararıyla Navai Bakirov hakkında 2 aylık tutuklama kararı verildi;

Diplomatik nota: Rusya'nın Almatı Başkonsolosluğu, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir nota göndererek Rus vatandaşıyla ilgili durum hakkında resmi açıklama talep etti.

İptal edilen konserler ve annesinin açıklaması

Bu tutuklama, rapçinin turne programını tamamen altüst etti:

Astana'daki iptal edilen konser: Bişkek'teki konserden sonra 14 Ekim'de Astana'da yapılması planlanan konser, organizatörler tarafından «teknik nedenlerle» süresiz olarak ertelendi;

Annesinin itirafı: Rapçinin annesi Aynur Bakirova, müzisyenin ekibinin kendisini «oğlunuzu hemen serbest bırakacaklar, para cezasını ödeyecek ve her şey çözülecek» diyerek ikna ettiğini söyledi;

Moskova'daki konser de durduruldu: 22 Ekim'de Moskova'nın ünlü «VK Stadium» kompleksinde planlanan büyük solo konser de ertelendi ve ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor.

Kazakistan yasalarına göre, sınır üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapmak çok ağır suçlar kapsamına girmekte olup soruşturma süreci devam etmektedir.