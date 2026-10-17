9 yaşındaki kız 82 kilogramlık halter kaldırarak herkesi hayrete düşürdü

·5·Dünya
9 yaşındaki kız 82 kilogramlık halter kaldırarak herkesi hayrete düşürdü

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 9 yaşındaki Lucy Milgrim, halterdeki başarısıyla internette geniş yankı uyandırdı. Sadece 60 pound, yani yaklaşık 27 kilogram ağırlığında olan kız çocuğu, 180 poundluk (yaklaşık 82 kilogram) bir ağırlığı kaldırdı. Bu, kendi ağırlığının üç katı kadar bir yükü kaldırdığı anlamına geliyor.

Lucy, sıradan 9 yaşındaki kızlardan farklı olarak spora büyük ilgi duyuyor. Haftada beş kez antrenman yapıyor ve profesyonel güreşle de ilgileniyor. USA Powerlifting organizasyonu aracılığıyla şimdiden üç ABD rekoru kırdı. Yakın zamanda büyük bir izleyici kitlesi önünde sergilediği performansla tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz ay Lucy, Ohio eyaletinin Columbus şehrinde düzenlenen Arnold Sports Festival'e katıldı. Henüz 9 yaşında ve 60 pound ağırlığında olan kız, 180 poundluk ağırlığı tek hamlede yerden kaldırarak sosyal medyada popüler oldu.

Lucy'nin babası Brett Milgrim, People dergisine verdiği röportajda kızının çocukluğundan beri doğal bir güce sahip olduğunu söyledi. Milgrim, Lucy'nin diğer çocuklardan farklı fiziksel yeteneklere sahip olduğunu belirtti. Kız henüz çok küçükken anne ve babası spor salonunda çalışırken, Lucy de onları taklit etmeye çalışırdı.

Lucy, "Annem ve babam spor salonunda çalışırlardı. Onların çeşitli ilginç hareketler yaptıklarını görünce ben de denemek istedim" diyor.

Güreşe olan ilgisi de ailesiyle bağlantılı. "Babam güreş antrenörü olduğu için beni ve ağabeyimi antrenmanlara götürürdü. Böylece güreşe ilgi duymaya başladım" diye ekledi.

Ancak Lucy'nin başarıları sosyal medyada sadece övgü almadı. Kendi ağırlığının üç katı kadar yük kaldırdığı videolar yayıldıktan sonra, bazı kullanıcılar bu tür antrenmanların çocuğun sağlığına zarar verebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Bir kullanıcı, "Sonuç etkileyici ancak 9 yaşındaki bir çocuk için bunun doğru bir karar olduğundan emin değilim. Kemikleri ve kasları henüz bu ağırlıklara uyum sağlama aşamasında. Kendisini sakatlamasından endişe ediyorum" diye yazdı.

Bir başka kişi ise çocukların büyüme sürecine dikkat çekerek, ağır yüklerle çalışmanın tehlikeli olabileceğini vurguladı. Ona göre, büyüme plakları henüz tam gelişmemiş çocukların bu tür antrenmanlara çok dikkatli yaklaşması gerekiyor.

Şimdilik Lucy Milgrim, sosyal medyada yapılan eleştirilere bir yanıt vermedi.

Sonuç olarak, 9 yaşındaki kızın spordaki başarıları birçok kişiyi hayrete düşürürken, diğerleri çocuk sağlığı ve ağır antrenmanların güvenliği konusunu gündeme getiriyor. Lucy'nin örneği, genç sporcuların başarılarını değerlendirirken sadece sonuca değil, yaşlarına ve sağlıklarına da dikkat etmenin önemini gösteriyor.

Lucy MilgrimUSA PowerliftingArnold Sports FestivalOhioColumbus
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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