Titanik'in ünlü yolcularından biri olan İngiliz modacı Lucy Duff-Gordon'a ait pırlanta yüzük, açık artırmada 150 bin sterline (145 bin dolar) satıldı. İlginç olan ise, gemi battığı sırada modacının tam olarak bu yüzüğü takıyor olmasıydı. Bu bilgi, Henry Aldridge & Son müzayede evi tarafından açıklandı.

Değerli takının, Lucy Duff-Gordon'a nişan hediyesi olarak verilmiş olabileceği belirtiliyor. Yüzük, onlarca yıl boyunca Duff-Gordon ailesinde saklanmış ve nesilden nesile miras kalmıştır. Açık artırmada, yüzüğün kökenini doğrulayan bir mektup ve Birmingham Denetleme Ofisi tarafından verilen resmi pırlanta sertifikası da yeni sahibine teslim edildi. Alıcı ise isminin gizli kalmasını tercih etti.

Ayrıca satış sürecinde, Londra merkezli Asprey şirketi tarafından üretilen bir sigara tabakası da satışa sunuldu. Bu parça 24 bin sterline (31 bin dolar) alıcı buldu. Söz konusu sigara tabakası, Titanik faciasından sonra hayatta kalanları kurtarmak için olay yerine gelen Carpathia gemisinin hazinedarı Ernest Brown'a, Duff-Gordon ailesi tarafından bir minnettarlık nişanesi olarak hediye edilmişti.

Lucy Duff-Gordon Titanik'te nasıl seyahat etti?

1912 yılında Lady Lucy Duff-Gordon, New York'taki Maison Lucile moda evi şubesiyle ilgili işleri nedeniyle ABD'ye gitmeye karar verdi. Eşi, toprak sahibi ve aristokrat Cosmo Duff-Gordon ile birlikte Titanik gemisinin birinci sınıfı için bilet aldılar. Dikkat çekici olan ise, çiftin biletleri Bay ve Bayan Morgan isimleriyle almış olmalarıydı.

Gemi buzdağına çarpıp batmaya başladığında, Duff-Gordonlar 40 kişilik bir cankurtaran filikasına yerleştirildi. Ancak kurtarma operasyonu sırasında filikada sadece 12 yolcu bulunuyordu. Bu durum, çiftin etrafında tartışmalara ve tepkilere yol açtı. Diğer yolcuları beklemeden filikayla ayrılmakla ve mürettebata rüşvet vermekle suçlandılar. Ancak Lucy ve Cosmo Duff-Gordon bu suçlamaları reddettiler.

Titanik faciası hakkında neler biliniyor?

Titanik, ilk ve son yolculuğuna 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton şehrinden başladı. Dünyanın en ünlü yolcu gemilerinden biri olan devasa gemi, 15 Nisan gecesi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir buzdağına çarptı. Çarpışmadan sonra gemi sadece 2 saat 40 dakika içinde sulara gömüldü.

Bu facia sonucunda yaklaşık 1,5 bin kişi hayatını kaybetti, 712 yolcu ve mürettebat ise kurtuldu. Kazanın haberini alan Carpathia gemisi, olay yerine ilk ulaşan gemi olarak hayatta kalanları kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Böylece, bir asırdan fazla bir süredir tarihi bir aile mirası olarak saklanan pırlanta yüzük, bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Yüzüğün açık artırmada satılması, sadece değerli takılara olan ilgiyi değil, aynı zamanda Titanik ile ilgili tarihi eserlere duyulan ilginin hala yüksek olduğunu da gösterdi.