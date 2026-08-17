Britanya'da 10 yıldır kayıp olan kedi evine döndü

·8·Dünya
Britanya'da 10 yıldır kayıp olan kedi evine döndü

Birleşik Krallık'ta 2016 yılında kaybolan Charlie adlı kedi, yaklaşık 10 yıl sonra sahiplerinin kucağına geri döndü. Haberi BBC bildirdi.

Charlie'nin sahipleri Lucy ve Hannah Robertson, onu uzun süre aradı, çevredeki insanlara sordu ve Facebook'ta da duyuru paylaştı. Ancak kediden hiçbir haber alınamadı.

“Onu bulmaya çalıştık ama bulamadık. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik,” dedi Hannah.

Aile, Charlie'nin bir araba tarafından ezilmiş ya da başka bir kaza sonucu ölmüş olabileceğinden endişeleniyordu. Ancak 29 Temmuz 2026'da Hannah'ya Abercarn kentindeki bir veteriner kliniğinden telefon geldi.

Kahverengi saçlı bir kadın ve alacalı bir kedi selfie çekiyor.

Meğer yakınlarda yaşayan biri Charlie'yi çalıların arasında görmüş ve onu başıboş sanarak birkaç hafta boyunca beslemiş. Ardından kedi veterinere götürülmüş ve mikroçip sayesinde sahipleri tespit edilmiş.

“Görünüşü pek değişmemiş, tıpkı eski fotoğraflardaki gibi,” dedi Lucy.

Şimdi Charlie, ailenin diğer evcil hayvanlarına yeniden uyum sağlıyor. Lucy ise kedinin artık ünlü olduğunu fark etmiş olabileceğini esprili bir şekilde söyledi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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