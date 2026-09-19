Kaliforniya'da balıkçılar 294 kilogramlık balık yakalayarak rekor kırdı

·4·Dünya
Kaliforniya'da balıkçılar 294 kilogramlık balık yakalayarak rekor kırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti kıyılarında balıkçılar devasa 648 pound, yani yaklaşık 294 kilogramlık bir mavi marlin yakalayarak yeni bir rekor kırdı.

32 yaşındaki kaptan Alec Stockfelt, San Diego açıklarındaki bir spor balıkçılığı teknesinde ekibiyle birlikte devasa marlini sudan çıkardı.

Balığın ağırlığının yetişkin bir boz ayının ağırlığına yakın olduğu belirtildi. Bu sonuç, San Diego'daki Fishermen's Landing'de ölçülen en ağır balık rekoru oldu.

Alec Stockfelt'in hesaplamalarına göre, önceki rekor yaklaşık 598 pound, yani 271 kilogram civarındaydı.

Rekor kıran balık, Pazartesi günü San Diego kıyılarından 40 mil, yani yaklaşık 64 kilometre açıkta yakalandı. 65 feet, yani yaklaşık 20 metrelik teknedeki dev avı sudan çıkarmak için neredeyse tüm mürettebat yardım etti.

Tekne güvertesinde yakalanan büyük bir kılıç balığı yatıyor.

Bir hafta önce başka bir büyük balık daha yakalanmıştı

İlginç bir şekilde, bu olaydan bir hafta bile geçmeden San Diegolu iki balıkçı 500 poundluk bir mavi yüzgeçli orkinos yakalamıştı.

Ancak yaklaşık 227 kilogramlık bu balık, ticari avcılık yoluyla yakalandığı için rekorlar listesine alınmadı.

Kurallara göre, bir rekorun tescil edilmesi için balığın spor balıkçılığı yöntemiyle yakalanmış olması gerekiyor. Bu nedenle 500 poundluk orkinos, devasa boyutuna rağmen resmi rekor için hak iddia edemedi.

Yeni 648 poundluk mavi marlin ise bu şartları karşıladığı için Fishermen's Landing tarihindeki en ağır balık olarak kaydedildi.

Alec StockfeltFishermens LandingSan Diego648 Pound Marlin RekoruBalıkçılık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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