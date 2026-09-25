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Kırgızistan, uzayı fethetme ve yüksek teknolojileri geliştirme yolunda tarihinin en büyük stratejik adımını atarak, gezegenimizin uzay ülkeleri ailesine resmen katılmanın eşiğinde. «Sputnik» ajansının haberine göre, ülke tarihinde ilk kez kendi ulusal uzay aracını yörüngeye fırlatmaya tamamen hazır hale geldi. İlk Kırgız yapay uydusunu tasarlamak, projelendirmek ve tüm bileşenlerini monte etmek için 2,5 yıl boyunca yoğun bir çalışma yürütüldü. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve toplam maliyeti 10–12 milyon Kırgız somu olan bu kompakt cihaz, Lenin Fabrikası'nda medya temsilcilerine resmen tanıtıldı.

Tarihi fırlatmanın 1 Ekim'de ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir uzay üssünden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Erlist Akunbekov, bu projenin devlet ekonomisi için önemini şu sözlerle değerlendirdi: «Eskiden 'Kırgız Elektronika' basit bilgisayarlar ve yazar kasalar (NKM) monte ederdi, bugün ise prensip olarak yeni bir seviyeye çıkıyoruz», şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, uydu görüntülerinin tarım ve hayvancılıkta su dağıtımı, erken ilkbahar donları ve kuraklık risklerini önceden tespit ederek verimliliği ciddi oranda artırmaya hizmet edeceği vurgulandı.

Peki, 5 kilogramlık bu kompakt yapay uydu hangi karmaşık görevleri yerine getirecek, fırlatma neden tam olarak Kaliforniya'da gerçekleştiriliyor ve bu proje Orta Asya bölgesindeki bilimsel gelişime nasıl bir ivme kazandıracak?

«5 kilogramlık yörünge aracı, Kaliforniya fırlatması ve 10 mühendis»: Kırgızistan'ın uzay misyonunun 5 temel noktası

Kırgızistan'ın ilk uzay aracıyla ilgili en önemli resmi gerçekler:

Tarihteki ilk ulusal yapay uydu: Kırgızistan, bağımsızlık yıllarında ilk kez kendi aracını açık uzaya fırlatıyor;

2,5 yıllık çalışma ve 10 yerel mühendis: Yapay uydu projesinin oluşturulması ve montajında 10 yerel uzman doğrudan yer aldı;

Bütçe ve boyutlar: Kompakt nanosatellitin ağırlığı sadece 5 kg civarında olup, proje maliyeti 10–12 milyon somu buldu;

ABD uzay üssünden fırlatma: Cihazın yörüngeye taşınması 1 Ekim'de Kaliforniya'daki uzay üssünden gerçekleştirilecek;

Tarım sektörü için yüksek çözünürlüklü kameralar: Yapay uydu, Tarım Bakanlığı için don, kuraklık ve ekili alanların durumunu izleyen özel optiklerle donatıldı.

Teknik pasaport: Kırgızistan'ın ilk yapay uydusunun parametreleri

Aracın teknik özellikleri ve organizasyonel göstergelerinin analizi:

Kriterler ve parametreler Misyon göstergeleri ve resmi veriler Aracın kategorisi ve ağırlığı Kompakt nanosatellit (CubeSat formatı), yaklaşık 5 kg Oluşturulma süresi 2,5 yıl devam eden mühendislik ve montaj süreci Projenin finansal değeri Yaklaşık 10−12 milyon Kırgız somu Üretim ve montaj üssü Lenin Fabrikası / «Kırgız Elektronika» A.Ş. Mühendis ekibi Kırgızistanlı 10 uzman Fırlatma tarihi ve sahası 1 Ekim, Kaliforniya eyaleti uzay üssü (ABD) Faydalı yükü Yüksek çözünürlüklü multispektral fotoğraf kameraları Temel amaç ve görevi Tarım izleme, kuraklık ve don tahmini

Bilimsel-teknolojik ve ekonomik ekspertiz: Bu küçük uydu neden devasa bir öneme sahip?

Uzay sektörü uzmanları, agronomlar ve analistlerin sonuçları:

«Sıfırdan başlamama» pragmatizmi: «Kırgız Elektronika» yöneticisi İlya Çerniy'in açıkça belirttiği gibi, uzay teknolojilerini sıfırdan yaratmak 5–10 yıl ve milyarlarca dolar gerektirir; mevcut test edilmiş çözümler temelinde entegrasyon sağlayarak, Kırgız mühendisler en kısa sürede ve düşük maliyetle görevini yerine getiren çalışan bir cihaz hazırlayabildiler;

Sanayi evrimi ve yeni mühendislik okulu: Daha dün basit yazar kasalar (NKM) ve bilgisayar blokları monte eden bir işletmenin karmaşık havacılık ve uzay cihazları üretimine geçmesi, ulusal sanayide nitelikli bir uzman sınıfının oluştuğunu gösteriyor;

Dağlık bölgelerin tarım sektörü için paha biçilmez bir kurtuluş: Kırgızistan, arazisi karmaşık, dağlık bir ülke olup, burada yer gözlemi yapmak büyük maliyet gerektirir; uzaydan alınan görüntüler ise barajlar, meralar, buzulların durumu ve ekinlerin gelişimini gerçek zamanlı göstererek, çiftçilerin milyarlarca zarara uğramasını önlemeye yardımcı olur;

Uluslararası uzay entegrasyonu: ABD uzay üssünden fırlatılması, Kırgızistan'ın uluslararası ticari uçuş pazarına girmesine ve gelecekte Orta Asya ülkeleriyle ortak uydu grupları oluşturulmasına kapı aralıyor.

1 Ekim'de Kaliforniya'dan uzaya yükselecek olan bu 5 kilogramlık araç, Kırgızistan'ı bilim ve yüksek teknolojiler açısından yeni bir döneme taşıyacak.

Sizce, komşu Kırgızistan'ın uzaya kendi uydusunu fırlatması, tüm Orta Asya ülkelerinin ortak bir uzay programı oluşturmasına ivme kazandırabilir mi? Tarımı uzaydan yönetmenin çiftçilerin verimliliğini ne kadar artıracağını düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgemizin bilimsel başarısına adanmış bu önemli analiz makalesini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!